Jugendkulturtage Göppingen, 26.06. bis 11.07.25

Von »Gamechangern« liest man aktuell überall: Das »Superfood«, das die Gesundheit optimiert. Die Politikerin, die alles besser macht und besser weiß. Die neue App, die Probleme löst, von denen man bisher gar nicht wussten, dass man sie hat. Aber was wollen oder sollten wir eigentlich wirklich verändern? Wer bestimmt eigentlich die Regeln? Wie werde ich selbst zum »Gamechanger«? Und welche neuen Perspektiven sind dafür notwendig? Diesen Fragen widmen sich die Jugendkulturtage in Göppingen. Vom 20. Juni bis zum 11. Juli erwarten die Besucher vielseitige Aktionen und Veranstaltungsformen, die mal ernster und mal spielerischer diesen Fragen nachgehen. Zwei Wochen lang können Jugendliche und auch Erwachsene die Stadtkirche als Freiraum erleben. Verschiedenste Aktionen und Veranstaltungen sind geplant. An den Werkstatttagen kann je eine Schulklasse zusammen mit einem Künstler oder einer Künstlerin einen ganzen Tag in der Stadtkirche verbringen. Theateraufführungen, Spiel, Spaß, Action, Bewirtung und Live-Musik auf dem Schlossplatz vor der Stadtkirche sind beim schon traditionellen OpenAir der Jugendkulturtage garantiert. Angekündigt haben sich viele Göppinger Künstler. Mit dabei sind unter anderem Simon Courtier, der neulich noch mit Culcha Candela auf der Bühne stand, die 2018 gegründete Pop Punkband »Liebe Grüsse«, oder die Scooter Tribute Band »The Baxxter Boys«. Ein Rahmenprogramm mit Tanz- und Zirkusaufführungen sorgt für viel Begeisterung. Der Eintritt ist frei! Darüber hinaus wird es auch in diesem Jahr wieder die beliebten Kinoabende, sowie ein vielfältiges und buntes Angebot an Mitmach-Workshops geben. Auch ein Klassiker ist natürlich wieder mit dabei: Das Abseilen vom Kirchturm, bei dem man einen einzigartigen Blick auf Göppingen erhascht.

Jugendkulturtage Göppingen, Do. 26. Juni bis So. 11. Juli, Stadtkirche, Göppingen, www.jugendkulturtage-gp.de