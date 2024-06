Zwischen den Welten - Jugendkulturtage Göppingen

»Zwischen den Welten« ist das Motto der Jugendkulturtage Göppingen, die vom evangelischen Kirchenbezirk Göppingen veranstaltet werden. Zwei Wochen lang dreht sich alles um die Fragen »Zu welcher Welt gehöre ich eigentlich? Wie sehen die Welten der Anderen eigentlich aus?«. Mit einem großen Programm gefüllt mit Aktionen, Workshops und einem Open-Air-Festival dürfen Jugendliche, aber auch Erwachsene nachzuspüren, in welcher Welt sie selbst leben, wie die Welten der anderen aussehen und wie es ist, zwischen den Welten zu sein. Die Kunsthalle Göppingen bietet in der Stadtkirche einen VR-Reality-Playground an in dem in die virtuelle Realität eingetaucht werden kann. Am Mttwoch, 26. Juni bietet sich für alle Interessierten ab 10 Jahren die Chance zwischen Himmel und Erde zu schweben: man darf sich vom Göppinger Kirchturm abseilen und so Mut zu beweisen. Spiel, Spaß, Action, Bewirtung und Live-Musik wartet am Samstag, 22. Juni auf dem Schlossplatz vor der Stadtkirche beim Open Air mit den Musikgruppen Farbenspiel, Jojo and the Ducks, Courtier, Floesie und Lothar. Darüberhinaus darf man sich auf Tanzeinlagen, einen Flashmob, Mitmach-Zirkus und Bastel-Aktionen freuen. Von Freitag 28. bis Sonntag 30. Juni wird die 48 Stunden Aktion zur aktiven Mitgestaltung der Stadt veranstaltet, bei der innerhalb von zwei Tagen mehrere Challenges aus den Bereichen Kultur, Soziales, Umwelt bewältigt werden müssen. Am 5. Juli werden beim interaktiven Theatestück zu den Themen Radikalisierung und Extremismus am Beispiel der Freunde Lina und Tarek Radikalisierungsverläufe nachgezeichnet und die Bereiche Rechtsextremismus und Salafismus beleuchtet. DIe Projektgruppe »queer Göppingen« lädt zur Podiumsdiskussion mit queeren und heterosexuellen Paaren ein. Das komplette Programm ist auf der Homepage verfügbar, teilweise ist eine Anmeldung notwendig.

Do. 20. Juni bis So. 7. Juli, Stadtkirche, Göppingen, www.jugendkulturtage-gp.de