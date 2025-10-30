Käthchen Weihnachtsmarkt Heilbronn 2025: Stimmungsvoller Budenzauber in der Innenstadt, 25.11. bis 22.12.25

Wenn ab dem 25. November der Duft von Glühwein, gebrannten Mandeln und Lebkuchen durch die Heilbronner Innenstadt zieht, öffnet der Käthchen Weihnachtsmarkt seine Tore. Für 28 Tage verwandelt sich die Stadt in eine festlich geschmückte Winterwelt und lädt Besucherinnen und Besucher zu stimmungsvollen Momenten inmitten von Lichterglanz und Budenzauber ein. Rund 70 liebevoll dekorierte Holzhäuschen präsentieren eine vielfältige Auswahl an kulinarischen Köstlichkeiten, kunsthandwerklichen Produkten und originellen Geschenkideen. Entlang der Fleiner Straße, auf dem Kiliansplatz, dem Marktplatz und im Rathausinnenhof entsteht eine glanzvolle Budenstadt, die täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet ist. Ein besonderes Highlight erwartet die Gäste in diesem Jahr im Rathausinnenhof: Die Kunsteisbahn lädt in weihnachtlicher Atmosphäre zu fröhlichem Eislaufvergnügen ein. Auch die beliebte Bimmelbahn ist wieder unterwegs und sorgt bei Groß und Klein für strahlende Gesichter und eine gemütliche Fahrt. Auf der Bühne am Marktplatz erklingt von Dienstag bis Sonntag ein abwechslungsreiches Musikprogramm. Das Käthchen von Heilbronn – die Symbolfigur der Stadt – liest an den Wochenenden Weihnachtsgeschichten und begleitet gemeinsam mit einem Gästeführer Spaziergänge durch die festlich geschmückte Innenstadt. Zu den traditionellen Programmpunkten zählt auch die Glühweinprobe am 2. Dezember: Eine Fachjury aus Medien, Weinwirtschaft und Wissenschaft kürt den besten Glühwein des diesjährigen Käthchen Weihnachtsmarktes. Am 6. Dezember sorgen das Heilbronner Käthchen und der Nikolaus mit süßen Überraschungen für leuchtende Kinderaugen.

Di. 25. November bis Mo. 22. Dezember, täglich 11 bis 20 Uhr, 4. Dezember 11 bis 19 Uhr (Gedenktag), Innenstadt, Heilbronn

Mehr Informationen unter www.kaethchen-weihnachtsmarkt.de