Kärwe in Steinkirchen, 04.10.26

Der Bürgerverein Steinkirchen lädt am 4. Oktober ab 11.30 Uhr zur Kärwe im Bürgerhaus ein. In gemütlicher Atmosphäre wird neben vielen regionalen Spezialitäten, wie Schlachtplatte, zur Mittagszeit auch Rehbraten mit Spätzle angeboten. Wer gerne Rehbraten isst, sollte seinen Besuch möglichst früh einplanen. Erfahrungsgemäß sei der Rehbraten schnell vergriffen, betont Jonas Hermann vom Vorstandsteam des Bürgervereins. Nachmittags gibt es Kaffee, selbstgebackenen Kuchen und Torten. Die Steinkirchener freuen sich auf viele Gäste von nah und fern!

So. 4. Oktober, 11.30 Uhr, Bügerhaus Steinkrichen, Braunsbach-Steinkirchen, www.braunsbach.de