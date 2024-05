Käse- und Genussmarkt im Hohenloher Freilandmuseum!

Am Samstag, 11. und Sonntag, 12. Mai 2024 lädt das Hohenloher Freilandmuseum in Schwäbisch Hall-Wackershofen zum diesjährigen „Käse- und Genussmarkt“ ein. Neben Käse in seiner ganzen Vielfalt stehen weitere regionale und traditionelle Speisen und Getränke im Mittelpunkt. Neben den rund 50 Marktteilnehmern im Bereich Käse und Genuss wird den Besucherinnen und Besuchern an beiden Tagen musikalische Unterhaltung verschiedener Stile geboten. Beim Steigengasthaus wird am Samstag im Bauernhaus aus Schönenberg am Sonntag Blooz gebacken, im Backhaus aus Beilstein Brot und Hefezopf. Die Museumsgaststätte „Zum roten Ochsen“, die Besenwirtschaft im Weinbauerndorf, der Sommerkeller in der Gebäudegruppe Waldberge und weitere Verzehrstationen im Gelände laden an beiden Tagen zum Stärken und Rasten ein, das Angebot reicht von Raclette und Kässpätzle über Forellen und Hohenloher Flammkuchen bis zu Büffelburger. Ein besonderes Highlight ist der Bio-Sterne Markt der Bio-Musterregion Hohenlohe. Regionale Bio-Spezialitäten stehen hier im Mittelpunkt, am 12. Mai werden um 14.30 Uhr die neuen Hohenloher Bio-Sterne verliehen. Damit werden regionale Bio-Produkte mit Vorbildcharakter ausgezeichnet.

Die Witterung der letzten Tage hat den Boden und die Parkflächen des Museums aufweichen lassen. Besucherinnen und Besucher sollten daher das Angebot des ÖPNV (Bahn von Hessental oder Schwäbisch Hall, Buslinie 7 von Schwäbisch Hall) nutzen. Der Besuch des Freilandmuseums wird damit sogar günstiger, denn gegen Vorlage des Bus- oder Bahntickets wird eine Eintrittspreisermäßigung gewährt.

Mehr Infos unter www.wackershofen.de