Käsritt 2025 in Leingarten (5. & 12. bis 15.9.25)

Der Käsritt geht auf einen jahrhundertealten Brauch zurück. Er beruht auf einem alten Weiderecht der Großgartacher auf dem benachbarten Rittergut Hipfelhof. Als es wegen Flurschäden zu Auseinandersetzungen kam, wurde dieses Recht durch eine andere Regelung ersetzt: Statt der Weide durften die Großgartacher jedes Jahr zwei Laibe Käse abholen. Das diesjährige Käsritt-Fest beginnt mit dem Pre-Opening am 5. September. Weiter geht es am darauffolgenden Freitag mit einem Auftritt der Band Sicherheitshalbe. Am Samstag spielt die Band 24/7. Der Sonntag steht ganz im Zeichen des Festzugs, der über die Heilbronner Straße zum Festplatz führt. Dort findet die feierliche Käseübergabe statt. Am Abend gibt es Unterhaltungsmusik im Festzelt mit der Musikvereinigung Leingarten. Den Abschluss bildet der Montag mit einem bunten Kinderspielenachmittag, Musik mit Die Dahenfelder und dem großen Zapfenstreich auf dem Festplatz.

