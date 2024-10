Käthchen Weihnachtsmarkt Heilbronn: Stimmungsvoller Budenzauber

Mit festlich geschmückten Ständen verwandelt der Heilbronner Käthchen Weihnachtsmarkt die Innenstadt in vielen Bereichen ab dem 26. November für 27 Tage in eine zauberhafte Winterwelt. 65 Holzhäuschen mit kulinarischen Angeboten, Handwerkskunst und Geschenkideen, Fahrgeschäfte, eine Bimmelbahn und eine Kunsteisbahn verbreiten weihnachtliche Stimmung. Käthchen-Christstollen, Lebkuchen und Glühwein duften von überall her und locken in die glanzvolle, teils neu gestaltete Budenstadt, die täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet ist. Der Käthchen Weihnachtsmarkt findet statt in der Fleiner Straße und der Sülmer Straße und führt zu den zentralen Plätzen an der Kilianskirche sowie rund um den Marktplatz, wo auch die Bühne beim Robert-Mayer-Denkmal aufgebaut ist. Das Käthchen von Heilbronn, die Symbolfigur der Stadt, liest an Wochenenden Weihnachtsgeschichten vor und führt höchstpersönlich mit einem Gästeführer durch die weihnachtliche City. Neben der traditionellen Glühweinprobe am 2. Dezember, wo eine Fachjury aus Medien, Weinwirtschaft und Wissenschaft den besten Glühwein des diesjährigen Käthchen Weihnachtsmarktes küren wird, verteilen das Heilbronner Käthchen und der Nikolaus auch in diesem Jahr am 6. Dezember Leckereien an die Kinder. Ein Highlight ist sicherlich der sechzehn Meter lange Christmastruck Janina Martig, der »schönsten Truckerin der Welt«. Er macht am 13. Dezember in Heilbronn Station. Die leidenschaftliche Truckerin unterstützt hilfsbedürftige Kinder und beschenkt diese mit Weihnachtspräsenten. Viele weitere Attraktionen wie die Kunsteisbahn, die mit Aktionstagen für Gruppen, Vereine und Unternehmen lockt und coole Christmas Beats von regionalen DJs in den bewirteten Hütten auf dem Käthchen Weihnachtsmarkt am Marktplatz und Kiliansplatz versüßen die Zeit bis Weihnachten.

Di. 26. November bis So. 22. Dezember, täglich 11 bis 20 Uhr, 4. Dezember 11 bis 19 Uhr (Gedenktag), Innenstadt, Heilbronn, www.heilbronn.de