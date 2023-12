Kalter Markt Ellwangen

»Nichts ist stetiger als der Wandel«. Diese Redensart hatten auch die Organisatoren der ältesten Ellwanger Tradition bei der Planung und Organisation des bevorstehenden Kalten Marktes zu beachten. Denn in zwei Jahren findet in der Stadt auf der schwäbischen Ostalb die Landesgartenschau 2026 statt. Die Vorbereitungen für dieses Großereignis laufen auf Hochtouren und zahlreiche Baustellen sind als Vorboten der sechs Monate dauernden Schau nicht zu übersehen. Großbaustelle ist derzeit auch der Schießwasen, an dem der Kalte Markt seinen traditionellen Standort hat. Es fehlt also ein wichtiger Veranstaltungsbereich. Dennoch haben die Ellwanger Organisatoren das Festprogramm nicht abgespeckt, sondern auf mehrere Plätze in der Stadt verteilt. »Tradition ist Tradition und die findet dann eben 2024 in veränderter Form statt«, unterstreicht Thomas Steidle, der städtische Ordnungsamtsleiter, den Wunsch der Verwaltung Tradition zu wahren.

So legt der Kalte Markt wieder einen rockigen Auftakt mit einer BeatNight am 5. Januar in der Kübelesbuckhalle in Rindelbach hin. Der Dreikönigstag startet am 6. Januar mit einem sportlichen Warm up – dem zweiten Ellwanger Kuttellauf in der Innenstadt. Witzige Unterhaltung und kurzweiliges Entertainment darf man dann am Abend beim Grünen Ball der Landjugend in der Ellwanger Stadthalle ab 20 Uhr erwarten. Am Sonntag, 7. Januar wird dann der Kalte Markt ganz offiziell eröffnet. Dieses Mal wird der Gassenhauer »Hurra, hurra, der Kalte Markt ist da« allerdings nicht im Messezelt, sondern auf dem Marktplatz. Dieser Auftakt verbindet sich auch mit der Eröffnung der Ellwanger Technikmesse und der Ausstellung »Haus, Garten und Landwirtschaft«. Im feierlichen und stimmungsvollen Rahmen wird dann am Sonntagabend beim Reitergottesdienst in der Basilika St. Vitus der Pferdeheiligen Meleusippus, Eleusippus und Speusippus gedacht. Am 8. Januar findet am frühen Morgen die Prämierung von Pferden und Pferdegespannen im ehemaligen Kasernengelände statt. Beginn ist um 8.30 Uhr. Einen Augenschmaus, nicht nur für Anhänger der Vierbeiner, ist dann mit dem Festzug um 14 Uhr in der Innenstadt garantiert. Nach Abschluss des Umzugs werden auch dort die schönsten Vierbeiner mit Preisen ausgezeichnet. Der Dienstag des Kalten Marktes gilt immer als Infotag, bei den in den Messezelten zahlreiche Angebote zum Thema Landwirtschaft, aber auch zum Thema Gesundheit auf die Besucher warten. Am Mittwoch, 10. Januar startet der Kalte Markt dann ein letztes Mal durch. Zur traditionellen Bauernkundgebung in der Stadthalle wird im Jahr 2024 der Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, Cem Özdemir, erwartet. Wer es an diesem Tag lieber unpolitisch mag, findet beim großen Krämermarkt in der Innenstadt genügend Möglichkeit, um sich die Zeit zu vertreiben.

Highlights des Kalten Marktes:

Fr. 5. Januar: BeatNight

Sa. 6. Januar: Zweiter Ellwanger Kuttellauf

So. 7. Januar: Offizielle Eröffnung und Reitergottesdienst

So. 7. bis Mi. 10. Januar: Ellwanger Techniksmesse und Ausstellung »Haus, Garten, Landwirtschaft«

Mo. 8. Januar: Pferdeprämierung und Festzug

Mi. 10. Januar: Bauernkundgebung und Krämermarkt

Mehr Infos unter: www.ellwangen.de