Kalter Markt in Ellwangen, 9. bis 14.01.26

Nur wenige Monate trennen die Stadt Ellwangen mehr von ihrem Großevent, der Landesgartenschau 2026. Das Motto der sechsmonatigen Schau, die am 24. April eröffnet wird, lautet »Lust am ­Wandel«. Der Kalte Markt findet trotzdem statt, denn die Bewahrung der ältesten Ellwanger Tradition ist für die Organisatoren, die Vereine und die vielen ehrenamtlichen Pferdeliebhaber Ehren-­sache. So präsentiert sich die Messe mitten in der Stadt auf dem Marktplatz. Das erfordert ein ­Zusammenrücken aller Beteiligten, aber die stimmungsvolle Kulisse vor der romanischen Basilika St. Vitus und der evangelischen Stadtkirche verleiht dem Geschehen eine besondere Note.

Expand Schwäbische Alb Tourismus, Ellwangen,Foto Thomas Rathay

Der Kalte Markt 2026 startet wieder rockig, denn am Freitag, 9. Januar steigt die Beat-Night 4.0 in der Ellwanger Stadthalle. Der Samstag, 10. Januar startet hingegen sportlich mit dem Ellwanger Kuttellauf in der Innenstadt. Hier ist Ausdauer gefragt und die Teilnehmer müssen darauf achten, dass ihnen der Lauf nicht zu sehr auf die »Kuttla« geht. Kurzweiliges Entertainment verspricht am Abend der Grüne Ball der Landjugend in der Ellwanger Stadthalle ­(Beginn: 20 Uhr). Am Sonntag, 11. Januar wird der Kalte Markt ganz offiziell eröffnet. Der Auftakt ­verbindet sich mit der Eröffnung der Ellwanger Technikmesse und der Ausstellung »Haus, Garten und Landwirtschaft«. Im feierlichen Rahmen wird dann am Sonntagabend beim Reitergottesdienst in der Basilika der Pferdeheiligen Meleusippus, ­Eleusippus und Speusippus gedacht. Wer die ­eigentlichen Akteure des Markts, also die Pferde, bestaunen will, der kommt am Montag auf seine Kosten: Am diesem 12. Januar findet am frühen Morgen die Prämierung von Pferden und Pferdegespannen im ehemaligen Kasernengelände statt. Beginn ist um 8.30 Uhr. Ein Augenschmaus, nicht nur für die Anhänger der Vierbeiner, ist dann mit dem Festzug durch die Innenstadt garantiert ­(Beginn 14 Uhr). Nach dem Umzug werden am Fuchseck die schönsten Vierbeiner ausgezeichnet. Der Dienstag des Marktes gilt immer als ­Infotag, an dem in den Messezelten zahlreiche ­Angebote zum Thema Landwirtschaft, aber auch zum Thema Gesundheit auf die Besucher warten. Der Abschlusstag ist der Mittwoch, 14. Januar. Zur Bauernkundgebung in der Stadthalle spricht 2026 Peter Hauk, Minister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz / Baden-Württemberg. Er spricht zum Thema: »Gemeinsam in Verantwortung für die Zukunft der Landwirtschaft.«

Wer es an diesem Tag lieber unpolitisch mag, findet beim großen Krämermarkt in der Innenstadt genügend Möglichkeit, um sich die Zeit zu vertreiben. Und dann gibt es noch etwas, was nicht vergessen werden darf: An allen Tagen gibt es natürlich die sauren Kutteln, das traditionelle Gericht zum ­Kalten Markt. Wohl bekomms!

Highlights:

Fr. 9. Januar: Beat-Night 4.0, Ellwanger Stadthalle

Sa. 10. Januar: Ellwanger Kuttellauf, Innenstadt

Grüner Ball der Landjugend, Ellwanger Stadthalle

So. 11. Januar: Eröffnung Kalter Markt, Ellwanger Technikmesse und Ausstellung »Haus, Garten und Landwirtschaft«

Mo. 12. Januar: Pferdeprämierung und Festzug

Di. 13. Januar: Infotag

Mi. 14. Januar: Bauernkundgebung

Kalter Markt, Fr. 9. bis Mi. 14. Januar, Ellwangen, www.ellwangen.de