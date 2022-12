Kalter Markt in Ellwangen

Der Kalte Markt in Ellwangen gehört zu den ältesten Pferdemärkten in Südwestdeutschland und findet vom 6. bis 11. Januar statt.

Der Pferdehandel ist jedoch längst Vergangenheit, stattdessen stehen die Bewertung und Prämierung von Stuten und Gespannen im Mittelpunkt.

Zum Auftakt geht es 2023 gleich rockig los: In der Rindelbacher Kübelesbuckhalle gibt es am Abend des 6. Januar etwas auf die Ohren, wenn dort die Kalter Markt Edition der Beat-Night veranstaltet wird. Am Samstag, 7. Januar, gibt es auch ein sportliches Event. Um 12 Uhr startet am Fuchseck der erste Ellwanger Kuttellauf. Abends folgt der grüne Ball der Landjugend in der Stadthalle. Der Sonntag steht ganz im Zeichen der Wirtschaft: Die Ausstellung »Haus, Garten und Landwirtschaft« sowie die Technikmesse auf dem Schießwasen werden mit dem Salut der Schützengilde und dem »Kalte-Markt-Lied« eröffnet. Ab 12.30 Uhr laden die Ellwanger Geschäfte zu einem Einkaufsbummel in die Innenstadt ein. In vielen Geschäften gibt es einen Gutschein für das traditionelle Festessen zum Kalten Markt. Das ist eine Portion Kutteln – 1000 kleine Portionen werden davon verschenkt. Feierlich festlich wird es dagegen am Abend: Bei der Reitermesse in der romanischen Basilika St. Vitus wird der Pferdeheiligen Eleusippus, Speussipus und Meleusippus gedacht.

Haupttag des Markts ist Montag, der 9. Januar. Dieser startet am frühen Morgen mit dem Auftrieb der Pferde und Gespanne auf dem Schießwasen. Auf fünf Ringen werden Stuten unterschiedlicher Rassen sowie Gespanne von einem Richterteam bewertet. Das Highlight des Tages beginnt aber um 14 Uhr: Beim großen Umzug ziehen dann mehr als 300 herausgeputzte Pferde und Gespanne, sowie zahlreiche Wehren und Musikapellen durch die Ellwanger Altstadt. Ein Fest für das Auge – nicht nur von Pferdeliebhabern!

Der Kalte Markt endet schließlich am 11. Januar mit einem vielbesuchten Krämermarkt und der traditionellen Bauernkundgebung, zu der in diesem Jahr der Europaabgeordnete Norbert Lins als Redner erwartet wird.

Auch abseits des Kalten Marktes hat Ellwangen im Januar und Februar eine Vielzahl an kulturellen Highlights zu bieten. Am 15. Januar tritt beispielsweise der Junge Chammerchor Ostwürttemberg im Speratushaus auf und singt weltliche Chorliteratur zum Thema »Herzgedanken«. Die Salonkapelle Sternenglanz versetzt ihr Publikum am 21. Januar in die Goldenen Zwanziger, die Welt der glamourösen Varietés und Tanzlokale, in eine Zeit, in der Schellackplatten und Tonfilme der letzte Schrei waren.

Als Teil des Gitarrenfestivals »Jumping Fingers« tritt am 29. Januar das Amadeus Guitar Duo, bestehend aus der Kanadierin Dale Kavanagh und dem Deutschen Thomas Kirchhoff, im Palais Adelmann auf. Die beiden begeistern ihr Publikum mit überschwänglichem Temperament im virtuosen Vortrag, sensibelster Gestaltungskraft und einem großen, warmen, tragenden Gitarrenton.

Auch Freunde des Theaters kommen nicht zu kurz. Der in Ellwangen aufgewachsene Schauspieler Simon Mazouri bietet seinem Publikum am 25. Februar mit den »Hamlet Variationen« eine musikalisch-theatrale Versuchsanordnung mit Schlagzeug, frei nach William Shakespeare und erforscht dabei eine der komplexesten Figuren der Weltliteratur.

Kalter Markt, Fr. 6. bis Mi. 11. Januar, Ellwangen, www.ellwangen-tourismus.de