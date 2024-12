Kalter Markt in Ellwangen - ab 10. Januar 2025

Keine zwei Jahre trennen die Stadt Ellwangen mehr von ihrem Großevent, der Landesgartenschau 2026. Das Motto der sechsmonatigen Schau lautet »Lust am Wandel«. Mit ihren umfangreichen ­Vorbereitungen nimmt sie bereits jetzt Einfluss auf die Organisation und den Ablauf der Ellwanger Traditionsveranstaltungen in der Stadt, so auch auf den Kalten Markt, der aber trotzdem stattfindet. So wurde der Festablauf für das Jahr 2025 erneut umgekrempelt. Alle Veranstaltungen finden wieder statt, wenn auch zum Teil an anderen, neuen Plätzen. So präsentiert sich die Messe mitten in der Stadt auf dem Marktplatz – die Kulisse vor der Basilika St. Vitus und der evangelischen Stadtkirche gibt dem Geschehen eine ganz besondere Note.

Der Kalte Markt 2025 wird auch wie in den vergangenen Jahren wieder rockig starten, denn am ­Freitag, 10. Januar steigt die Beat-Night 3.0 in der ­Ellwanger Stadthalle. Der Samstag, 11. Januar startet hingegen sportlich mit dem dritten Ellwanger Kuttellauf in der Innenstadt. Hier ist Ausdauer ­gefragt und die Teilnehmer müssen darauf achten, dass ­ihnen der Lauf nicht zu sehr auf die »Kuttla« geht. Witzige Unterhaltung und kurzweiliges Entertainment verspricht dann am Abend der Grüne Ball der Landjugend in der Ellwanger Stadthalle (Beginn: 20 Uhr). Am Sonntag, 12. Januar wird dann der Kalte Markt ganz offiziell eröffnet. Der Auftakt verbindet sich auch mit der Eröffnung der Ellwanger Technikmesse und der Ausstellung »Haus, Garten und Landwirtschaft«. Im feierlichen und stimmungsvollen Rahmen wird dann am Sonntagabend beim ­Reitergottesdienst in der Basilika St. Vitus der Pferdeheiligen Meleusippus, Eleusippus und Speusippus gedacht. Wer die eigentlichen Akteure, also die Pferde, bestaunen will, der kommt am Montag auf seine Kosten: Am diesem 13. Januar findet am ­frühen Morgen die Prämierung von Pferden und Pferdegespannen im ehemaligen ­Kasernengelände statt. Beginn ist um 8.30 Uhr. Ein Augenschmaus, nicht nur für Anhänger der Vierbeiner, ist dann mit dem Festzug durch die Innenstadt garantiert ­(Beginn 14 Uhr). Nach Abschluss des Umzugs werden dort vor der Musikschule die schönsten Vierbeiner ausgezeichnet. Der Dienstag des Kalten Marktes gilt immer als Infotag, an dem in den Messezelten zahlreiche Angebote zum Thema Landwirtschaft, aber auch zum Thema Gesundheit auf die Besucher warten. Der Abschlusstag des Markts ist der Mittwoch, 15. Januar. Zur traditionellen Bauernkundgebung in der Stadthalle spricht 2025 der Fraktions- und Landesvorsitzende der CDU Baden-Württemberg Manuel Hagel. Wer es an diesem Tag lieber unpolitisch mag, findet beim großen Krämermarkt in der Innenstadt genügend Möglichkeit, um sich die Zeit zu vertreiben. Und dann war da noch etwas, was nicht vergessen werden darf: An allen Tagen gibt es natürlich die sauren Kutteln, das traditionelle Gericht zum Kalten Markt. Wohl bekomms!

Highlights:

Fr. 10. Januar: Beat-Night 3.0

Sa. 11. Januar: 3. Ellwanger Kuttellauf

So. 12. Januar: Eröffnung des Kalten Marktes

Mo. 13. Januar: Prämierung von Pferden und Pferegespannen und Festzug durch die Innenstadt

Di. 14. Januar: Infotag

Mi. 15. Januar: Traditionelle Bauernkundgebung

