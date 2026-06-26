Kaspar Hauser Festspiele 2026, 26.07. bis 02.08.26

Mit rund 30 Veranstaltungen steht das »Kind Europas« vom 26. Juli bis zum 2. August im Rahmen der Kaspar Hauser Festspiele in Ansbach im Mittelpunkt. Bereits zum 15. Mal hat Intendant Eckart Böhmer ein vielfältiges Programm mit Vorträgen, Theater, Musik und bildender Kunst zusammengestellt.

Erstmals zu den Kaspar Hauser Festspielen erklingen die »Goldberg-Variationen« von Johann Sebastian Bach. Das Theater Ansbach bereichert das Programm mit »Ein Deutsches Requiem op.45« von Johannes Brahms mit dem Windsbacher Knabenchor. Nach dem Erfolg der ­Uraufführung bei den Festspielen 2024 wird auch das Theaterstück »Die besten Menschen«, inszeniert vom Festspiel-Intendanten Eckhart Böhmer, erneut aufgeführt. Außerdem können sich die Besucher mit verschiedenen Fachvorträgen beispielsweise zu den Themen »Johann Sebastian Bach und Kaspar Hauser – über das Geheimnis des Menschengeistes«, »Ich selbst – Wer ist das?«, »Kaspar Hauser und der Gegenspieler Lord Stanhope« oder »Kaspar Hausers Liebestat und deren Gegenbild im 20. Jahrhundert« auseinandersetzen.

Des Weiteren erwartet die Besucher die Kunstausstellung »Das Kind Europas« mit dem bekanntesten Gemälde von Kaspar Hauser vom Künstler Carl Kreul und Stadtführungen »Auf den Spuren Kaspar ­Hausers«, bei denen man die verschiedenen Stationen Kaspar Hausers in Ansbach kennen lernt. Ein Besuch in der Kaspar-Hauser-Abteilung im Markgrafenmuseum rundet die Erkundungstour ab. Das ausführliche Programm ist auf www.tourismus-ansbach.de einzusehen, Karten für die Veranstaltungen sind unter www.reservix.de erhältlich.

So. 26. Juli bis So. 2. August, Ansbach, www.tourismus-ansbach.de