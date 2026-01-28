Kinderkleiderbörse in Igersheim, 14.03.26

Die nächste Kinderkleiderbörse in Igersheim findet am Samstag, 14. März 2026 von 9 bis 12 Uhr in der Erlenbachhalle Igersheim statt. Wer aus einem riesigen Second-Hand-Warenangebot für Schwangere, ­Babys, Kinder und Jugendliche auswählen möchte, wird sicher auf der größten Kinderkleiderbörse in der Region fündig. In einem großen ­logistischen Kraftakt werden am 13. März die sehr gut erhaltenen ­Waren von ca. 200 Verkäuferinnen und Verkäufern auf den Tischen, Stangen, Bänken und Freiflächen für den Verkauf einsortiert und am 14. März zum Kauf angeboten. Wie immer gibt’s ein kleines Börsen-­Café zur Stärkung zwischendurch.

Sa. 14. März, 9 bis 12 Uhr, Erlenbachhalle, Igersheim, www.igersheim.de/kinderkleiderboerse