Kinderzech-Festwoche in Dinkelsbühl ab 12. Juli

In den Jahren 1618 bis 1648 verwüstete der 30-jährige Krieg weite Teile Deutschlands und verursachte unendliches Leid. Dinkelsbühl aber blieb durch glückliche Fügung von Zerstörung und Plünderung verschont. Die sagenhafte Rettung vor den Schweden, die im Jahr 1632 die Reichsstadt bedrohten, bildet daher noch heute den Hintergrund für ein farbenprächtiges Fest. Die Kinderzeche ist Höhepunkt eines jeden Jahres und nimmt unter den Kinder- und Heimatfesten in Süddeutschland einen herausragenden Rang ein. Der Überlieferung nach war es das beherzte Eingreifen der Türmerstochter Lore, das die Stadt vor »allem Elend« bewahrte. Während der katholische Rat noch zögerte und die Stadttore verschlossen hielt, zog Lore zusammen mit allen Kindern Dinkelsbühls dem Feind entgegen und erweichte das Herz der schwedischen Krieger. Zum Dank an ihre Kinder feiert die Stadt alljährlich ihre Rettung mit einem ergreifenden Schauspiel und eine ganze Woche lang herrscht der Ausnahmezustand in der Wörnitzstadt. Denn dann lagern wieder schwedische Truppen vor den Stadtmauern, das Wörnitztor wird von Stadtsoldaten bewacht und das historische Festspiel lässt die dramatische Ratssitzung noch einmal aufleben. Nach der dramatischen Stadtübergabe und dem Einzug der Schweden beginnt ein großer Festzug in historisch-getreuen Gewändern durch die Gassen der festlich geschmückten Stadt. Darbietungen wie der Schwertertanz des Zunftreigens machen das Schauspiel perfekt. Die Haupttage der Kinderzeche, an welchen das Schwedenlager besetzt ist und der farbenprächtige Umzug stattfindet, sind die beiden Sonntage und der Montag. Neben dem Umzug und dem Schwedenlager finden auch das Festspiel mit der Stadtübergabe sowie die Tänze des Zunftreigens statt. Die Gäste können an diesen Tagen tief in die Geschichte der »schönsten Altstadt Deutschlands« (Focus) eintauchen und das einmalige Flair von historischen Gebäuden, festlich geschmückten Straßen und historischen Kostümen und Tänzen genießen. Dankbarkeit für die Errettung zeigt die Stadt auch in Form der »Kinderzechgucken«, bunter Papiertüten gefüllt mit Süßigkeiten, die an alle Kinder im Festzug verteilt werden. Am Abend des 21. Juli schließlich versammeln sich Einheimische und Gäste auf dem feierlich beleuchteten Weinmarkt und die Knabenkapelle beendet mit einem Großen Zapfenstreich die Festwoche. Neben dem historischen Teil der Kinderzeche findet auf dem Festplatz am Schießwasen das Volksfest mit etlichen Fahrgeschäften, Bierzelt und allerlei gastronomischen Köstlichkeiten statt. Vom Freitag, 12. bis Mittwoch, 17. Juli kommt auf dem Festplatz Groß und Klein auf ihre Kosten, sei es bei den unterschiedlichen Fahrgeschäften wie Autoscooter und Kettenkarussell oder im Bierzelt, wo unterschiedliche Musikgruppen sowohl am Nachmittag als auch am Abend auftreten.

Highlights der Festwoche

Fr. 12. Juli: Eröffnung des Volksfestes auf dem -Schießwasen

Sa. 13. Juli: Historisches Festspiel »Die Kinderzeche« im Schrannen-Festsaal.

Weitere Aufführungen am 14., 15., 20. und 21. Juli

So. 14. Juli: Historischer Festzug , auch am 15. und 21. Juli

Di. 16. Juli: Großer Kinderfestzug

Mi. 17. Juli: Kindertag des Volksfestes

Fr. 19. Juli: Tanz auf dem Weinmarkt

So. 21. Juli: Schlussveranstaltung der Festwoche

Kinderzech-Festwoche

Fr. 12. bis So. 21. Juli, Dinkelsbühl

kinderzeche.de