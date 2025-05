Kirchberger Bücherfestival, 28.06.25

»Das Bücherfestival in Kirchberg an der Jagst soll ein Leuchtturm für die Lesekultur in Hohenlohe werden«, so Anne Hirschle-Zimmermann, Leiterin der Stadtbücherei Kirchberg und eine der Organisatorinnen. Mit dem Festival, das den traditionellen Büchermarkt in einem neuen Format weiterführt, soll ein attraktives Erlebnis für Bücherfans geschaffen werden. Bürgermeister Axel Rudolph betont: »Kirchberg an der Jagst ist mit seinem 25. Büchermarkt schon lange ein fruchtbares Pflaster für Bücherfans und auch den beliebten Bücherflohmarkt gibt es weiterhin.« Hinzu kommen drei offene Lesebühnen in der Altstadt und im Hofgarten, auf denen 39 Autorinnen und Autoren im Halbstundentakt in Lesungen ihre Bücher aus den Genres Krimi und Romane, Fantasy und New Adult und Kinderbücher präsentieren. Sie kommen aus der Region, ganz Deutschland, Österreich und aus Südtirol. Neben den Bühnen gibt es Signiertische, an denen die Zuhörerinnen und Zuhörer persönliche Widmungen erhalten können. Über die gesamte Altstadt und den Hofgarten verteilt finden sich Marktstände, an denen Bücherfreunde Neuerscheinungen direkt von den Autorinnen und Autoren erwerben, aber auch gebrauchte Bücher von Hobby-Händlern oder Raritäten aus Antiquariaten entdecken können. Für Kinder und Jugendliche gibt es ein buntes Programm. An mehreren Aktionstischen können sie beispielsweise Minibücher gestalten, Lesezeichen basteln, Wörter-Memory spielen und vieles mehr. »Wir freuen uns sehr, dass wir so viele ehrenamtliche Helfer gewinnen konnten, die diese Aktionstische begleiten«, sagt Lara Lämmle, eine der drei Organisatorinnen. Der ganze Tag ist dem Medium Buch gewidmet und zeigt, dass sich zwischen zwei Buchdeckeln abenteuerliche Geschichten und neue Welten verbergen – und dass es sich lohnt, in die Welt des Lesens einzutauchen.

Sa. 28. Juni, 10 bis 17 Uhr, Altstadt, Kirchberg an der Jagst, www.kirchbergerbuecherfestival.de