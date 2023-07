Kochertaler Genießer-Tour 2023

Am 26. und 27. August findet erneut die Kochertaler Genießer-Tour statt: Wein, Wandern und Schlemmen in den Weinbergen des Kochertals. Die Wanderroute verläuft von Künzelsau-Belsenberg bis nach Forchtenberg.

Dieses Jahr findet die 20. Auflage der Kochertaler Genießer-Tour statt. Im August wird wieder durch die Weinberge des Kochertales gewandert. Insgesamt warten knapp 16 km Wanderstrecke durch die Weinberge auf die Genießer. Diese können sowohl komplett, aber auch in Teilen abgewandert werden. Wer es ein wenig gemütlicher angehen lassen möchte, nimmt den Genießer Bus. Busverbindungen und Fahrplan dazu können auf der Website der Genießer-Tour heruntergeladen werden. Der Genießer Bus kann von allen NVH Haltestellen erreicht werden. Im Genießertour- Busticket sind die Busverbindungen von Öhringen, von Waldenburg, von Schwäbisch Hall und von Bad Mergentheim zur Tour bereits enthalten. Am Samstag, 26. August und am Sonntag, 27. August jeweils ab 10 Uhr werden im Kochertal zahlreiche Gäste erwartet, die in den Weinbergen das Wandern mit kulinarischen Genüssen verbinden wollen. Die Strecke verläuft von Künzelsau – Belsenberg über Ingelfingen und Criesbach nach Niedernhall und Weißbach bis nach Forchtenberg. Hinweispfeile helfen bei der Orientierung. An insgesamt elf Stationen werden auserwählte Speisen zusammen mit typischen Weinen des Kochertales angeboten. Denn: Gutes Essen und guter Wein sind Ausdruck des Genießens und der Lebensfreude.

Den genauen Streckenplan, Busfahrplan, Standbeschreibungen, Speisepläne und die jeweiligen Highlights an den einzelnen Ständen sowie zahlreiche weitere Informationen sind auf der Website der Genießertour zu finden. Auch im 20. Jahr der Kochertaler Genießer-Tour wird es ein großes Preisausschreiben geben, welches mit vielen Preisen aufwartet. Mitmachen kann, wer die ganze Strecke gewandert ist und sich an jeder Station einen Stempel auf das Teilnahmeformular geholt hat. Das Teilnahmeformular gibt es online oder an den einzelnen Stationen. Am Ende wird es mit dem Namen versehen und in eine dafür bereitgestellte Box geworfen. Die Ziehung der Gewinner erfolgt im September 2023 durch die Hohenloher Weinhoheiten. Die Gewinner werden dann per Post benachrichtigt. Und es gibt wieder das Original-Genießer-Tour Glas. Das Glas ist an jeder Station erhältlich.

Am Samstagabend wird es wie schon in den letzten Jahren zahlreiche Möglichkeiten geben, den Tag in den Weinbergen ausklingen zu lassen. Viele Abendveranstaltungen sind in Vorbereitung. So spielt beim Weingut Gaufer, Station 2, die Band »Steel, Wine and Honey«. Beim Weingut Bauer, Station 4, sorgt Mark Signeth für Stimmung. Am Ingelfinger Fass, Station 5, gibt es Musik für jeden Geschmack. Livemusik auf hohem Niveau gibt es in der Niedernhaller Kelter mit den »TETs«. Schließlich tragen an der Station 10, Weinberge Büschelhof, die »Sunlights« zur guten Abendstimmung bei.

Kochertaler Genießer-Tour 2023

Sa. 26. und So. 27. August, Kochertal

www.geniessertour.de