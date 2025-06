Kochertaler Weinsommer, 26. bis 28.07.25

Nach dem Erfolg des 1. Kochertaler Weinsommers in Weißbach knüpft der GVV Mittleres Kochertal in diesem Jahr mit dem 2. Kochertaler Weinsommer an. Am Wasen in Forchtenberg findet vom 26. bis 28. Juli ein buntes Festtreiben statt. Eine kulinarische Besonderheit bei diesem Event sind die im Verbandsgebiet angebauten Weine. Auftakt des 2. Kochertaler Weinsommers am Samstag, 26. Juli um 18 Uhr ist der Weinfassanstich durch die Bürgermeister Michael Foss, Achim Beck und Rainer Züfle und die Hohenloher Weinhoheiten. Feierlich umrahmt wird die Eröffnung durch den Musikverein Forchtenberg. Außerdem wird es wie jedes Jahr das Spiel um die Goldene Butte geben. Es treten die drei Gemeinden bzw. Bürgermeister gegeneinander an. Der Gewinner der Goldenen Butte ist im nächsten Jahr der Ausrichter des nächsten Kochertaler Weinsommers. Im Anschluss sorgen die ­Aalbachtaler Franken für musikalische Unterhaltung.

Der Sonntag steht ganz unter dem Motto »Familientag«. Von 11.30 bis 22 Uhr ist ein buntes ­Programm für Groß und Klein geboten. Über den Tag verteilt sind verschiedene Aufführungen und Mitmach-Aktionen geboten wie z. B. Hüpfburg, ­Ballonkünstler, Kinderschminken, Puppentheater: »Frau Krimkrams und der Affe« und »Der Zauberer Gruselix«, Pony reiten, Musikverein Forchtenberg, »Rolling Tones« Forchtenberg und der Chor ­pichorbello. Zusammen mit der Liveband SUNLIGHTS lassen wir den Abend gemeinsam ausklingen. Ausklang des 2. Kochertaler Weinsommers ist am Montag, 28. Juli die After-Work-Party mit DJ ­Aitman ab 17 Uhr. Am Samstag wird ein Busshuttle mit drei Linien im Stunden-Takt angeboten. Hin- und Rückfahrt kosten 2 Euro pro Person. Die Fahrpläne der Sonderlinien sowie die Flyer sind unter gvv-mittleres-­kochertal.de zu finden.

Busshuttle (nur am Samstag):

Linie 1: Giebelheide – Niedernhall – Weißbach – Schleierhof - Forchtenberg und zurück

Linie 2: Wohlmuthausen – Schwarzenweiler – Waldfeld – Forchtenberg und zurück

Linie 3: Sindringen – Ernsbach – Forchtenberg und zurück

Kochertaler Weinsommer, Sa. 26. bis Mo. 28. Juli, Wasen, Forchtenberg, gvv-mittleres-kochertal.de