Königlicher Winterzauber auf der Burg Hohenzollern, 20.11.26 bis 10.01.27

Vom 20. November 2026 bis zum 10. Januar 2027 öffnet die Burg Hohenzollern ihre Tore zum Königlichen Winterzauber. Dann können die Besucher entspannt und im eigenen Tempo durch die weihnachtliche Welt der Hoheiten und Majestäten flanieren und Illuminationen, Dekorationen und ein stimmungsvolles Weihnachtsprogramm genießen. Zudem lässt der Hofgaukler im Burghof Seifenblasen in den Nachthimmel steigen und auch der Nikolaus schaut vorbei. Das Burgrestaurant und der Burggarten sind auf winterliche Spezialitäten eingestellt. Wer es etwas ruhiger mag, findet im Café Kira bei Kaffee und Kuchen auf Spendenbasis ein behagliches Plätzchen in Wohnzimmeratmosphäre.

Königlicher Winterzauber, Fr. 20. November bis So. 10. Januar, 15 bis 21 Uhr, Burg Hohenzollern, Tickets & Infos: burg-hohenzollern.com