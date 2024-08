Die Königshöfer sprechen ­gerne von der »fünften Jahreszeit«, wenn die »Königshöfer Messe« vom 13. bis zum 22. September acht Tage lang gefeiert wird.

Auf dem etwa 40.000 Quadratmeter großen Festgelände sorgen mehr als 180 Aussteller für Volksfeststimmung. Insgesamt zehn Fahrgeschäfte versprechen Spaß und Unterhaltung für Jung und Alt.

Das Fahrgeschäft »Steamer« bietet rasante Fahrten und ist mehr als nur eine Mutprobe. Mit dem »Starlight«, ein »Kult-Karussell« auf Volksfesten, ist ein familientaugliches Rundfahrgeschäft genau das Richtige für Fans von Fahrattraktionen. Nicht fehlen auf der Königshöfer Messe darf der Klassiker Autoskooter sowie das Kettenkarussell der Firma Spindler. Das Laufgeschäft »Crazy Vegas« stellt die Geschicklichkeit von den jungen und alten Gästen auf die Probe und wird für viel Kurzweile sorgen. Viele weitere Attraktionen für die kleinen und großen Besucher runden den attraktiven Schaustellerbereich ab. Für das leibliche Wohl sorgt eine Vielfalt zünftiger Schmankerl, egal ob an einem der gastronomischen Marktstände auf dem Festgelände oder beim Festwirt Hans-Peter Küffner in der Tauber-Franken-Halle. Auf der AGIMA präsentieren sich in einer Messehalle rund 40 Aussteller.

In den Marktstraßen mit 1200 Metern Verkaufsfront bieten 150 Händler Nützliches, Originelles und Schönes an. Das Angebot reicht von Spielzeug und Süßwaren über Gewürze, Kleidung, Haushaltsartikel und medizinische Instrumente bis hin zu Balkongeländern, Wintergärten und allerlei Nützlichem. Aktuelle Informationen, Termine der Veranstaltungen und alles Weitere rund um die Königshöfer Messe können im Internet unter www.koenigshoefer-messe.com, auf der Instagramseite koenigshoefer.messe oder auf der Facebookseite – Koenigshoefer.Messe – nachgelesen werden. Der große Luftballonwettbewerb am Messedienstag, dem »Kindernachmittag«, hat sich im Rahmen der Königshöfer Messe schon lange einen festen Platz erobert. Auch in diesem Jahr fiebern bereits wieder Hunderte von Kindern diesem Ereignis entgegen. Das Kind, dessen Ballon die Karte am weitesten trägt und den Weg zurück nach Lauda-Königshofen findet, hat auch in diesem Jahr die Möglichkeit, schöne Preise zu gewinnen.

Der Luftballonwettbewerb startet am Dienstag, 17. September 2024 um 13.30 Uhr. Am Sportplatz Königshofen werden die Ballons von den Teilnehmern in Empfang genommen und mit den Karten versehen. Zusammen geht es dann zum Mittelkreis des Fußballplatzes. Hier findet der gemeinsame Start aller Luftballons statt. Es sind übrigens auch alle Kinder, die nicht aus Lauda-Königshofen ­kommen, eingeladen, am Wettbewerb teilzunehmen.

Königshöfer Messe 2024, Fr. 13. bis So. 22. September, Messegelände, Lauda-Königshofen, www.koenigshoefer-messe.com