Königshöfer Messe 2025, 19. bis 29.09.25

Im Herzen des Lieblichen Taubertals wird einmal im Jahr das größte tauberfränkische Volksfest – die ­Königshöfer Messe – gefeiert. Vom 19. bis zum 28. September findet die Königshöfer Messe, nach der Öffnung am Freitag um 15 Uhr, täglich ab 11 Uhr auf dem Messegelände und in der Tauber-Franken-­Halle statt und bringt jede Menge Spaß und Unterhaltung. Auf dem großen Festgelände sorgen zahlreiche Markthändler und Schausteller und für Volksfeststimmung. Spektakuläre Fahrgeschäfte sowie Klassiker auf Volksfestplätzen versprechen Kurzweil für Jung und Alt. Das Fahrgeschäft »Night Style« bietet rasante Fahrten und ist mehr als nur eine Mutprobe. Mit der »Schlittenfahrt«, einem »Kult-Karussell« auf Volksfesten, ist ein familientaugliches Rundfahrgeschäft genau das Richtige für Fans von Fahrattraktionen. Klassiker wie der Autoskooter und das Kettenkarussell der Firma Spindler dürfen selbstverständlich auf der Königshöfer Messe nicht fehlen. Das Laufgeschäft »Crazy Beach« stellt die Geschicklichkeit der jungen und alten Gäste auf die Probe und wird für viel Kurzweile sorgen. Den spektakulärsten Ausblick über das Taubertal hat man im Riesenrad mit 360 Grad Panoramagondeln. Viele weitere Attraktionen für die Besucher runden den Schaustellerbereich ab.

Kulinarik: Für das leibliche Wohl sorgt eine Vielfalt zünftiger Schmankerl, egal ob an einem der gastronomischen Marktstände auf dem Festgelände oder beim Festwirt Hans-Peter Küffner in der Tauber-Franken-Halle. Weinliebhaber können im Wein-­garten Gänseliesel die besten Weine der Region ­genießen.

AGIMA Messe-Show: Unverzichtbarer Bestandteil der Königshöfer Messe ist die »Aktuelle Gewerbe- und Industrie-Messe im Taubertal«, die AGIMA. In der großen Ausstellungshalle präsentieren auch in diesem Jahr zahlreiche regionale und überregionale Aussteller ihre Waren und Dienstleistungen. Neben den Themenbereichen Handel, Gewerbe und Genuss finden die Besucher zahlreiche Produkte und Informationen rund um das Thema Haus und Heim, Finanzen uvm. Der Eintritt in die Messehalle ist frei.

Krämermarkt: Das größte Freiluftkaufhaus der Region – der Krämermarktbereich – bietet mit einem breiten Sortiment viel Schönes, Nützliches und Neues. Das Angebot reicht von Spielzeug und Süßwaren über Gewürze, Kleidung, Haushaltsartikel und medizinische Instrumente bis hin zu Balkongeländern, Wintergärten uvm.

Aktuelle Informationen, tagesaktuelle Bilder der Veranstaltungen und alles Weitere rund um die ­Königshöfer Messe können im Internet unter ­koenigshoefer-messe.com, auf der Instagramseite koenigshoefer.messe oder auf der Facebookseite »Koenigshoefer.Messe« nachgelesen werden.

Highlights der Königshöfer Messe

Bieranstich: Fr. 19.9. (Festhalle)

Feuerwerke: Fr. 19.9. und So. 28.9.

Messelauf: Sa. 20.9.

Gottesdienst: So. 21.9. (Festhalle) So. 28.9. (Kirche St. Mauritius)

Eröffnungsfeier mit Festumzug: So. 21.9. (Rathausplatz Königshofen)

Kindernachmittag: Di. 23.9.

Luftballonwettbewerb: Di. 23.9. (Sportplatz Königshofen)

Tag der Familien: Do. 25.9.

Seniorennachmittag: Do. 25.9. (Festhalle)

Trachtenparty: Do. 25.9. (Festhalle)

Königshöfer Messe, Fr. 19. bis So. 28. September, Mo. und Mi. messefrei, Hauptstraße 1, 97922 Lauda-Königshofen, www.koenigshoefer-messe.com