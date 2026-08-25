Königshöfer Messe 2026: Die fünfte Jahreszeit, 18. bis 27.09.26

Im Herzen des Lieblichen Taubertals wird einmal im Jahr das größte tauberfränkische Volksfest – die ­Königshöfer Messe – gefeiert. Vom 18. bis zum 27. September findet die Königshöfer Messe, nach der Öffnung am Freitag um 15 Uhr, täglich ab 11 Uhr auf dem Messegelände und in der Tauber-Franken-­Halle statt und bringt jede Menge Spaß und Unterhaltung. Auf dem großen Festgelände sorgen zahlreiche Markthändler und Schausteller für Volksfeststimmung. Spektakuläre Fahrgeschäfte sowie Klassiker auf Volksfestplätzen versprechen Kurzweil für Jung und Alt.

Die Schaukel »Air Power« bietet rasante Fahrten und ist mehr als nur eine Mutprobe. Mit dem ­»Happy Traveller«, dem einzigartigen Breakdance Fahrgeschäft auf Volksfesten, ist ein Rundfahrgeschäft für Jung und Alt. Klassiker wie der Autoskooter und das Kettenkarussell der Firma Spindler dürfen selbstverständlich auf der Königshöfer Messe nicht fehlen. Das Laufgeschäft »Action House« stellt die Geschicklichkeit der jungen und älteren Gäste auf die Probe und wird für viel Kurzweile sorgen. Den spektakulärsten Ausblick über das Taubertal hat man im Riesenrad mit 360 Grad Panoramagondeln. Viele weitere Attraktionen für die kleinen und großen Besucher runden den attraktiven Schaustellerbereich ab. Für das leibliche Wohl sorgt eine Vielfalt zünftiger Schmankerl, egal ob an ­einem der gastronomischen Marktstände auf dem Festgelände oder beim Festwirt Hans-Peter ­Küffner in der Tauber-Franken-Halle. Weinliebhaber ­können im Weingarten Gänseliesel die besten Weine der Region genießen.

Expand Foto: Tobias Hoenig

Unverzichtbarer Bestandteil der Königshöfer ­Messe ist die »Aktuelle Gewerbe- und Industrie-Messe im Taubertal«, die AGIMA. In der großen Ausstellungshalle präsentieren auch in diesem Jahr zahlreiche regionale und überregionale Aussteller ihre Waren und Dienstleistungen. Neben den ­Themenbereichen Handel, Gewerbe und Genuss finden die Besucher zahlreiche Produkte und Informationen rund um das Thema Haus und Heim, ­Finanzen uvm. Der Eintritt in die Messehalle ist frei.

Das größte Freiluftkaufhaus der Region – der Krämermarktbereich – bietet mit einem breiten Sortiment viel Schönes, Nützliches und Neues. Das ­Angebot reicht von Spielzeug und Süßwaren über Gewürze, Kleidung, Haushaltsartikel und medizinische Instrumente bis hin zu Balkongeländern, Wintergärten uvm.

Highlights der Königshöfer Messe

Fr. 18. September: Bieranstich in der Festhalle, Licht- und Musikshow am Riesenrad ab 21 Uhr

Sa. 19. September: Messelauf

So. 20. September: Gottesdienst in der Festhalle und der Kirche St. Mauritius, Eröffnungsfeier mit Festumzug auf dem Rathausplatz Königshofen

Di. 22. September: Kindernachmittag, Luftballonwettbewerb auf dem Sportplatz Königshofen

Do. 24. September: Tag der Familien, Seniorennachmittag, Trachtenparty in der Festhalle

So. 27. September: Feuerwerk um 21 Uhr

Königshöfer Messe 2026, Fr. 18. bis So. 27. September, Mo. und Mi. messefrei, Messegelände und Tauber--Franken-Halle, Hauptstraße 1, 97922 Lauda-Königshofen, www.koenigshoefer-messe.com