Krautheimer Frühling: Kommen, sehen, erleben

Immer eine Woche vor Ostern heißt Krautheim die Besucher aus Nah und Fern willkommen, um am 13. April ein paar kurzweilige Stunden zu verbringen. Wie gewohnt finden wieder Ausbildungsmesse, ­Bauernmarkt, verkaufsoffener Sonntag und Gewerbeschau statt. Eröffnet wird der Tag um 11.30 Uhr im Eugen-Seitz-Bürgerhaus von Bürgermeister Andreas Insam. Dort präsentieren sich über 20 Betriebe aus der näheren Region, um zusammen über 90 Ausbildungszweige und duale Studiengänge vorzustellen. Auch vor der Halle, auf der für den Durchgangsverkehr gesperrten Götzstraße, wird viel geboten sein: Offroadfahrzeugspezialist KHS präsentiert neue Modelle, die Firma Ansmann aus Assamstadt hat ­ihre neusten E-Mountainbikes am Start und bei der Firma Zürn gibt es allerlei hilfreiche Produkte für Haus und Garten zu entdecken. Ein Selbstvermarktermarkt mit allerlei Leckereien sowie kreativen Handarbeitsartikeln gehört zum festen Bestandteil der Veranstaltung. Mehrer Essenstände sorgen mit Steaks, Pommes, Currywurst, Crepes uvm. für Stärkung. Der Förderverein der Grund- und Werkrealschule verkauft in seinen Räumlichkeiten Kaffee und Kuchen und im Eugen-Seitz-Bürgerhaus wird ein Mittagstisch angeboten. Die Geschäfte laden von 12 bis 17 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag ein.

Auf der Götzstraße wird der 45 Meter lange und bis zu 7 Meter hohe Ninja Monster Race Parcours nicht zu übersehen sein – neben Bungeetrampolin und Kletterturm das Eventmodul für die mutigen Besucher. In der angrenzenden Bahnhofstraße findet sich die Haltestelle vollelektrischer LKWs aus der wachsenden E-Flotte der Spedition Rüdinger. Mit ­ihnen ist eine kostenlose und fast lautlose Rundfahrt möglich. Hinter dem Eugen-Seitz-Bürgerhaus lädt Melis Reitschule von 13 bis 16 Uhr zum Ponyreiten ein und für die Fahrradbörse gibt es dort genügend Platz zum Probefahren. Ab 10 Uhr werden Räder (keine E-Bikes), Roller, Bobbycars, Radanhänger, Tret-Traktoren etc. entgegengenommen und gegen eine kleine Gebühr bis 17 Uhr ausgestellt.

Unter dem Motto »Kreatives trifft Musik« lädt die Jugendmusikschule Krautheim ab 11 Uhr zum Tag der offenen Tür in der Wolfgangstraße 50 ein. Ein ­umfangreicher Kreativmarkt gesellt sich zur Jugendmusikschule in deren Räumlichkeiten. Selbstgemachte Dekoartikel, Schmuck, Bilder, Genähtes und Stoffe, Koch und Backartikel etc. gibt es zu bestaunen und zu erwerben. Für musikalische Unterhaltung sorgen in der Götzstraße am Nachmittag die Stadtkapelle Krautheim und die Winzerkapelle ­Klepsau. Als Knotenpunkt der Regiobuslinien 19 Bad Mergentheim-Künzelsau und 11 Möckmühl-Dörzbach ist Krautheim stündlich bequem mit dem Bus erreichbar. So erspart der Besucher sich nicht nur die Parkplatzsuche, sondern kann das Fest in vollen Zügen und mit allen Sinnen genießen. Getreu dem Motto: »Kommen, sehen, erleben«.

Programm Krautheimer Frühling

11.30 Uhr: Offizielle Eröffnung mit Bürgermeister Andreas Insam

11 Uhr: Burgführung I

14 Uhr: Burgführung II

12 bis 17 Uhr: Verkaufsoffener Sonntag

13 bis 16 Uhr: Ponyreiten auf der Reitanlage im Schulhof

13 bis 15 Uhr: Auftritt der Stadtkapelle Krautheim auf der Bühne in der Götzstraße

11 bis 17 Uhr: Jugendmusikschule: Tag der offenen Tür, Informieren und Ausprobieren

11 bis 17 Uhr: Jugendmusikschule: Kreativmarkt »Kreatives

trifft Musik«

15 bis 17 Uhr: Auftritt der Winzerkapelle Klepsau auf der Bühne in der Götzstraße

Krautheimer Frühling

So. 13. April, ab 11 Uhr

Krautheim

krautheimer-frühling.de