KÜNmobil in Künzelsau

Am 18. und 19. März wird die Kreisstadt Künzelsau wieder zum Publikumsmagneten. Die traditionellen Künzelsauer Neu- und Gebrauchtwagenmärkte werden zukünftig unter einem Markt zusammengefasst und unter dem neuen Namen »KÜNmobil - MEHR als nur ein Automarkt« präsentiert.

Neben den Autos sollen zukünftig auch weitere Aussteller zum Thema Mobilität mit dabei sein. Veranstaltet wird der Markt von der Sparkasse Hohenlohekreis, der Werbegemeinschaft Künzelsau und der Stadt Künzelsau sowie in diesem Jahr von 10 Autohäusern aus der Region. Die »Mobilitätsmeile« in der Künzelsauer Hauptstraße öffnet samstags von 10 bis 17 Uhr und sonntags von 11 bis 17 Uhr. Das Automobil-Forum AHS, das Autohaus Fahrbach, Hagelloch Automobile, das Autohaus Hübel, das Autohaus Koch, das Autohaus Mulfinger, das Autohaus Schlunski, Auto Walter, das Autohaus Widmann und das Autohaus Zürn präsentieren mehr als 120 Neu-, Jahres- und Gebrauchtfahrzeuge, die einen neuen Besitzer suchen.

Elektromobilität wird ein immer wichtigeres Thema. Für wachsende Anforderungen an die Lade-

infrastruktur wird Smopi aus Bretzfeld-Schwabbach Lösungen zeigen. Vor allem auch E-Bikes rücken in den Fokus und werden von EBOX Künzelsau und 2-Rad Zügel Ingelfingen während des Marktes ausgestellt. Gebrauchte Fahrräder gesucht? Der TSV Künzelsau organisiert wieder eine Fahrradbörse: Am Samstag von 8 bis 10 Uhr können gebrauchte Fahrräder abgegeben werden. Der Verkauf der gebrauchten Räder ist von 10 bis 17 Uhr.

Für Quad-Interessierte werden zwei Aussteller präsent sein: KHS Quad- und Motorradtechnik aus Klepsau und das Quadcenter Kupferzell stellen ihre Modelle aus. Wer sich über Fahrzeugtuning informieren möchte, hat am Stand von Team Performance aus Ingelfingen die Möglichkeit.

Auch der öffentliche Nahverkehr im Hohenlohekreis spielt bei KÜNmobil eine Rolle: Der Nahverkehr Hohenlohekreis ist mit einem Infostand vertreten und bietet dabei Informationen rund um das Thema »Mobilität mit öffentlichen Verkehrsmitteln«. Am Sonntag ist die Verkehrswacht Hohenlohe mit einem Infostand vertreten, am Samstag die AOK Baden-Württemberg und an beiden Tagen die Hohenloher Zeitung.

Die Werbegemeinschaft Künzelsau wird einen verkaufsoffenen Sonntag am 19. März von 12 bis 17 Uhr veranstalten. Dabei präsentiert sich die Kreisstadt Künzelsau als attraktive Einkaufsstadt. Gleichzeitig bieten die teilnehmenden Geschäfte im Rahmen des Automarktes viele Schnäppchen und besondere Angebote an. Bei der Sparkasse Hohenlohekreis gibt es Informationen über die Themen Autofinanzierung und KFZ-Versicherung. Cateringstände und die örtliche Gastronomie sorgen für die Bewirtung.

KÜNmobil

Sa. 18. und So. 19. März

Hauptstraße, Künzelsau

www.kuenzelsau.de