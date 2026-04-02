KÜNmobil – MEHR als nur ein Automarkt, 18. und 19.04.26

Als verlässlicher Partner der Region und Impuls­geber für wirtschaftliche Entwicklung organisiert die Sparkasse Hohenlohekreis mit KÜNmobil einen ­Automarkt, der weit über eine klassische Fahrzeugausstellung hinausgeht. Unter dem Motto »MEHR als nur ein Automarkt« schafft die Sparkasse ­Hohenlohekreis eine Plattform, die Mobilität, ­Beratung und persönliche Begegnung miteinander verbindet.

Am 18. und 19. April 2026 erwartet Besucherinnen und Besucher auf der attraktiven Mobilitätsmeile in der Hauptstraße in Künzelsau eine breite Auswahl an Neu- und Gebrauchtwagen verschiedener Modelle – von umweltfreundlicher Elektromobilität über praktische Familienfahrzeuge bis hin zu sportlichen Limousinen. Der Automarkt präsentiert den Autoliebhabern und allen Interessierten gemeinsam mit neun Autohäusern, des Wirtschaftsvereins »KÜN aktiv« und der Stadt Künzelsau ein umfangreiches Programm mit Unterhaltung für die ganze Familie.

Im Mittelpunkt des Marktes stehen regionale Autohäuser. Aussteller sind Automobil-Forum AHS, ­Autowelt Binder, das Autohaus Fahrbach, das Autohaus Hübel, das Autohaus Kummich, das Autohaus Mulfinger, das Autohaus Schlunski, Auto Walter und das Autohaus Widmann. Attraktive Neu- und Gebrauchtfahrzeuge warten auf einen neuen ­Besitzer. Mobilität ist ein immer wichtigeres Thema. Vor ­allem auch E-Bikes und Fahrräder rücken in den ­Fokus und werden von eBOX aus Künzelsau, Carle Zweiradgeschäft aus Öhringen und der Autowelt Binder aus Kupferzell vorgestellt. Auch gebrauchte Fahrräder können gekauft und verkauft werden. Für die Fahrradbörse des TSV Künzelsau kann jeder am Samstag von 8 bis 10 Uhr gebrauchte Fahrräder am Parkplatz des NKD anliefern. Der Verkauf ist dann von 10 bis 17 Uhr.

Für Quad-Interessierte wird die Firma KHS Quad- und Motorradtechnik aus Klepsau mit dabei sein. E-Scooter, Elektroroller und Seniorenmobile bietet die Firma C24 – Shop l E-Mobility-Store aus Öhringen an. Info- und Aktionsstände gibt es auf dem ­gesamten Marktgelände. Unter anderem informieren der NVH, der ACV-Club Hohenlohe und die ­Feuerwehr Künzelsau.

Der Wirtschaftsverein »KÜN aktiv« veranstaltet ­einen Verkaufsoffenen Sonntag von 12 bis 17 Uhr. Dabei präsentiert sich die Kreisstadt Künzelsau als attraktive Einkaufsstadt. Zudem haben die ­Geschäfte am Samstag bis 17 Uhr geöffnet. Die ­Beraterinnen und Berater der Sparkasse Hohenlohekreis geben Informationen zu allen Fragen rund ums Geld sowie zum Thema Mastercard. Auch ein Gewinnspiel mit attraktiven Preisen gibt es am ­Aktionsstand der Sparkasse Hohenlohekreis.

Vereine und die örtliche Gastronomie sorgen für die Bewirtung, damit die Besucherinnen und Besucher mit Essen und Trinken auf dem Marktgelände bestens versorgt sind. Kaffee und Kuchen werden von den Landfrauen am Alten Rathaus angeboten. Der Markt ist am Samstag von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

KÜNmobil, Sa. 18. April, 10 bis 17 Uhr, So. 19. April, 11 bis 17 Uhr, Innenstadt, Künzelsau, www.kuenzelsau.de