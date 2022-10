Künzelsau: Advent am Schloss

In der Adventszeit verwandelt sich der Künzelsauer Schlossplatz in einen Weihnachtstraum. Von Mittwoch, 30. November bis Sonntag, 4. Dezember feiert Künzelsau wieder »Advent am Schloss« auf dem Schlossplatz. An fünf Tagen wird die Vorweihnachtszeit eingeläutet. Gastronomen und Vereine bieten kreative Weihnachtsgetränke und Speisen an und laden zum Verweilen und Genießen ein. Unter der Woche findet ein gemütliches Beisammensein im »After-Work-Charakter« statt. Ein buntes weihnachtliches Bühnenprogramm – gestaltet unter anderem von Kindergärten, Chören und Bands – runden den »Advent am Schloss« ab. Bürgermeister Stefan Neumann eröffnet den Markt am Mittwoch, 30. November um 19 Uhr. Am Freitag ab 16 Uhr sowie am Samstag und Sonntag jeweils ab 11 Uhr findet auf dem Vorhof des Schlossgymnasiums ein Kunsthandwerkermarkt statt. Zahlreiche Kunsthandwerker mit unterschiedlichem Angebot an selbstgemachten, kreativen und weihnachtlichen Produkten werden den Markt bereichern.

Advent am Schloss, Mi. 30. November bis So. 4. Dezember, Schlossplatz, Künzelsau, www.kuenzelsau.de