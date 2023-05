Künzelsau: Sommer in der Stadt, 22. Juni - 7. September 2023

Olivier Schniepp, Foto Linke GmbH

»Sommer in der Stadt« – das beliebte Format ist seit 2020 nicht mehr aus dem städtischen Veranstaltungskalender wegzudenken und bietet sommerliche Stimmung, Live-Musik und Strandfeeling. Den Auftakt zu »Sommer in der Stadt« bilden IwwerZwerch & Alois Gscheidle am 22. Juni anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des Hohenlohekreises am Unteren Markt auf. Zum Mundart-Abend passend gibt es regionale und schwäbische Gerichte. Weiter geht es am 29. Juni mit Jimby Jones and the Lizards of Love, die an der Hochschule für Stimmung sorgen und ihr Publikum auf eine Reise durch die Musikgeschichte der letzten 60 Jahre nehmen. Bebo, Nic, Matze und Stukki sind ein Garant für gute Laune. Der Juli wird am 6. des Monats von Freddy Hrubesch in der Oberen Hauptstraße eingeläutet.

Bereits am 13. Juli tritt Little Miss Martin am Bahnhof auf. Die Band interpretiert bereits seit 2016 Hits von Größen des Rock wie Tina Turner, Lenny Kravitz, Joss Stone, Stevie Wonder oder James Brown. Es folgen Billiboyz am Oberen Bach (20. Juli) und Shadows Revenge, die mit ihren dynamische Rhythmen, ihrem mehrstimmigen Gesang und ihrem Rock-Sound überzeugen, am Bahnhof (27. Juli).

Am 3. August lassen The Uniques das Alte Rathaus erbeben. Die Formation besticht durch ihre professionellen akustischen Rock- und Pop-Cover, kommt dabei aber ohne Schlagzeug und E-Gitarre aus. Zudem spielt der Gitarrist, Pianist, Sänger und Komponist Manfred Bretter am 10. August am Kelter-eck. Der 17. August gehört Eddy Danco mit seiner Interpretation bekannter Künstler aus Folk, Rock und Pop; er tritt an der Oberen Hauptstraße auf. Nicht verpasst werden sollten auch New Discovery, ebenfalls am Keltereck (24. August), die Hardrock-Band Rockzylla am Unteren Markt (31. August) und Keep Alive am Oberen Bach (7. September).

Sommer in der Stadt, Do. 22. Juni bis Do. 7. September, Künzelsau, www.kuenzelsau.de