Künzelsau: Sommer in der Stadt

Die Vorfreude steigt: Ab dem 20. Juni ist es wieder soweit, dann eröffnet die Stadtverwaltung Künzelsau bereits zum fünften Mal die beliebte Eventreihe »Sommer in der Stadt«. Zwölf Abende lang können Besucher bei Live-Konzerten an den schönsten Plätzen der Innenstadt den Sommer genießen. Die idyllische Atmosphäre mit Palmen, Sandflächen und Liegestühlen lädt zum gemütlichen Verweilen ein und verspricht gesellige Stunden in entspannter Umgebung. Das erfolgreiche Format, welches seit 2020 fester Bestandteil des städtischen Veranstaltungskalenders ist, lockt im Sommer jeden Donnerstag von 17 bis 21 Uhr mit unterschiedlichen regionalen Künstlern. Ein abwechslungsreiches Cateringangebot von Gastronomiebetrieben sorgt dabei für das leibliche Wohl der Gäste. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Den Auftakt zu diesem musikalischen Spektakel machen am 20. Juni 2024 die Billiboyz am Unteren Markt. Die Band verspricht einen mitreißenden Start in den Sommer und lädt dazu ein, die warmen Abende in Künzelsau in vollen Zügen zu genießen. Das Konzept von »Sommer in der Stadt« geht jedoch über die rein musikalische Unterhaltung hinaus. Ziel der Stadtverwaltung war es von Anfang an, die Innenstadt attraktiv und lebendig zu gestalten. So werden im Rahmen der Veranstaltung nicht nur Pavillons für die Bands aufgebaut, sondern auch an verschiedenen Stellen Sandflächen geschaffen und Liegestühle sowie Palmen aufgestellt. Die Stadtverwaltung Künzelsau arbeitet hierbei eng mit örtlichen Unternehmen zusammen, um an sechs zentralen Plätzen in der Innenstadt Urlaubsfeeling zu verbreiten. Die Plätze am Unteren Markt, Oberen Bach, Alten Bahnhof, Biergarten sowie in der ­Keltergasse und an der oberen Hauptstraße verwandeln sich dabei zu wahren Oasen der Entspannung, die zum Verweilen einladen. Die Idee, die Innenstadt mit Musik und Atmosphäre zu beleben, stieß bereits bei der Einführung in der Corona-Zeit auf große Resonanz. Mittlerweile sind die »Sommer in der Stadt«-Abende fest im Künzelsauer Veranstaltungskalender etabliert und erfreuen sich weiterhin großer Beliebtheit.

Ein herzliches Dankeschön geht an den Haupt-sponsor GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG für die großzügige Unterstützung bei Sommer in der Stadt 2024!

Expand Foto: Dirk König

Sommer in der Stadt

20. Juni bis 5. September, jeweils donnerstags, Künzelsau, kuenzelsau.de

20. Juni: Billiboyz, Unterer Markt

27. Juni: Gravity, Keltergasse

4. Juli: Rockzylla, Oberer Bach

11. Juli: U´bedingt Blech, Unterer Markt

18. Juli: Jonas Gavriil, Alter Bahnhof

25. Juli: Little Miss Martin, Keltergasse

1. August: InBlue, Obere Hauptstraße

8. August: New Discovery, Biergarten

15. August: Fizz Gin, Alter Bahnhof

22. August: Manfred Bretter, Biergarten

29. August: Kelly & Dirk, Oberer Bach

5. September: Keep Alive, Obere Hauptstraße