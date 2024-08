Künzelsauer Wert-Wies‘n, 10. bis 13.10.

Wer sich Karten für das beliebte Volksfest Wert-Wies’n in Künzelsau sichern möchte, sollte sich sputen. Die Organisatoren der Wert-Wies’n bei der Stadtverwaltung Künzelsau zeigen sich angesichts der hohen Nachfrage bereits zum Start des Kartenvorverkaufs zufrieden. Von Donnerstag, 10. bis Sonntag, 13. Oktober wird auf dem Festplatz in Künzelsau alles geboten, was zu einem gelungenen Volksfest gehört. Insgesamt 140 Tische stehen am Freitag- und Samstagabend für große und kleine Besuchergruppen bereit, egal ob für Familie, Freunde oder als Teamevent von Unternehmen für ihre Mitarbeitenden.

Festwirt Roland Rachinger hat sich bei den vergangenen Wies’n in Künzelsau einen sehr guten Ruf erworben. Dem wird er natürlich wieder gerecht: Er kredenzt zur Maß, Viertele und verschiedenen alkoholfreien Getränken Brathähnchen, Kässpätzle, Schweinebraten, Currywurst, Schweinshaxe und natürlich hausgemachten Kartoffel-Gurkensalat – der nicht fehlen darf. Auch Germknödel mit Vanillesauce sowie Kaffee und Kuchen stehen auf der Speisekarte. Erfolgreiche Bands sorgen für Stimmung im großen Festzelt. Autoscooter, Entenangeln, Kinderkarussell oder Wurfbude, Süßwaren, Eis und am Sonntag ein Flohmarkt bieten kurzweilige Unterhaltung.

Tische für acht, neun oder zehn Personen können für Freitag- und Samstagabend online reserviert werden: www.kuenzelsau.de/veranstaltungen. Für Schüler, Studierende, Auszubildende gibt es am Donnerstag, 10. Oktober 2024, von 18 bis 20 Uhr ein Maß Getränk verbilligt. Am Sonntag, 13. Oktober 2024 findet ein Flohmarkt auf dem Wertwiesengelände von 11 bis 16 Uhr statt. Tische können beim Veranstalter direkt unter info@geros-flohmarkt.de oder telefonisch 0172 7976002 reserviert werden.

Volksfest-Programm

Do. 10. Oktober: ab 16 Uhr Festbetrieb; ab 18 Uhr DJ Freddy & DJ M-Jay (Eintritt frei)

ab 16 Uhr Festbetrieb; ab 18 Uhr DJ Freddy & DJ M-Jay (Eintritt frei) Fr. 11. Oktober: ab 14 Uhr Festbetrieb; 19 Uhr Fassanstich mit der Band »Die Störzelbacher«. Einlass 18 Uhr.

ab 14 Uhr Festbetrieb; 19 Uhr Fassanstich mit der Band »Die Störzelbacher«. Einlass 18 Uhr. Sa. 12. Oktober: ab 14 Uhr Festbetrieb; ab 19 Uhr Band »zruck zu Dir!«. Einlass 18 Uhr.

ab 14 Uhr Festbetrieb; ab 19 Uhr Band »zruck zu Dir!«. Einlass 18 Uhr. So. 13. Oktober: ab 11 Uhr Festbetrieb mit »Die fröhlichen Dorfmusikanten« und Weißwurstfrühstück (Eintritt frei)

Künzelsauer Wert-Wies‘n, Do. 10. bis So. 13. Oktober, Festplatz, Künzelsau, www.kuenzelsau.de