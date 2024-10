Künzelsauer Wert-Wies’n zaubert Oktoberfeststimmung in die Kreisstadt

Die siebte Auflage der Wert-Wies’n in Künzelsau war ein voller Erfolg. Sowohl beim Auftakt am Donnerstag mit dem Seniorennachnachmittag und DJ-Abend als auch am Freitag und Samstag war das Festzelt hervorragend besucht.

Der Sonntag bildete den krönenden Abschluss eines rundum gelungenen Volksfestes: Der Vergnügungspark, das traditionelle Weißwurstfrühstück, mitreißende Blasmusik und ein bunter Flohmarkt waren die Höhepunkte des Tages. Bei herrlichem Herbstwetter schlenderten die Gäste durch die Marktstände, besuchten den Rummel und ließen sich im Festzelt und an den Ständen auf dem Freigelände mit hervorragenden Speisen verwöhnen. Künzelsau hat mit den Besucherinnen und Besuchern ein fröhliches und friedliches Fest gefeiert.

Festwirt Roland Rachinger und Bürgermeister Stefan Neumann zeigten sich begeistert über das gelungene Fest. „Ein herzlicher Dank gilt allen Gästen und Beteiligten, die zum Erfolg der friedlich und harmonisch zu Ende gegangenen Wert-Wies’n 2024 beigetragen haben“, so Bürgermeister Neumann. „Das Angebot der Wert-Wies’n steigert sich von Jahr zu Jahr. Wir freuen uns über die sehr positive Entwicklung und auch schon auf die nächste Wert-Wies’n vom 9. bis 12. Oktober 2025.“

Mehr Infos unter www.kuenzelsau.de