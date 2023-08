Oktoberfest-Stimmung in Künzelsau: Es gibt wieder an vier Tagen Festbetrieb und einen kleinen Vergnügungspark um das Festzelt auf dem Wert-wiesen-Festgelände. Zwei überregional erfolgreiche Bands sorgen für Stimmung im großen Festzelt. Ein professioneller Festwirt verwöhnt die Gäste kulinarisch. Natürlich dürfen hier das traditionelle Maß Bier, ein halbes Hähnchen oder Käsespätzle nicht fehlen. Am Donnerstag und Sonntag ist der Eintritt frei. Am Sonntag findet ein Flohmarkt auf dem Wertwiesengelände von 11 bis 16 Uhr statt.

Bereits am Donnerstag, 5. Oktober, startet um 16 Uhr der Festbetrieb, für Stimmung sorgen ab 18 Uhr DJ Freddy und DJ M-Jay bei freiem Eintritt. Fassanstich der Wert-Wies‘n ist am Freitag, 6. Oktober um 19 Uhr durch Bürgermeister Stefan Neumann. Dann verwandelt sich das Wert-Wies‘n-Festzelt in eine Partymeile: Die Band »FRONTAL – Party Pur« tritt zum ersten Mal in Künzelsau auf. Der internationale Top-Party-Act aus Bayern um die charmante und quirlige Sängerin Riezka bringen es immer wieder fertig, mit ihren Songs und der perfekten Darbietung die Besucherinnen und Besucher mitzureißen. Von zart bis hart, von Alpenrock über Schlager und Partyhits bis hin zu den Rock-Klassikern und den aktuellen Top 40 Charts bietet »FRONTAL – Party Pur« eine nonstop Partyshow der Extraklasse.

Am Samstag, 7. Oktober spielt die Band »Zruck zu Dir!« ab 19 Uhr zum zweiten Mal auf den Künzelsauer Wert-Wies‘n. Die fünf Musiker der Partyband aus der Hallertau sorgen in Festzelten, Festhallen und auf jeglichen Partys für beste Stimmung bei Jung und Alt. Mit ihrem vielseitigen Repertoire, bestehend aus aktuellen Partyhits, Schlager, Pop, Rock bis hin zu volkstümlicher Musik, gelingt es ihnen bei jeder Veranstaltung, das Publikum mitzureißen und zu begeistern.

Von Donnerstag bis Sonntag herrscht Festbetrieb im Zelt. Auf dem Festgelände kommen Groß und Klein bei Autoscooter, Entenangeln, Kinderkarussell oder Wurfbude auf ihre Kosten. Der Sonntag startet mit einem Weißwurstfrühstück und Blasmusik von den »fröhlichen Dorfmusikanten« bei freiem Eintritt.

Tischreservierung: Tische für acht Personen können für Freitag- und Samstagabend ab sofort reserviert werden. Die Kosten betragen 23 Euro pro Person, inbegriffen sind für jeden Gast ein Maß Bier und ein Eintrittsbändchen. Ein Tisch für acht Personen kostet somit 184 Euro inklusive acht Maß Bier und acht Eintrittsbändchen. Die Buchung erfolgt über www.kuenzelsau.de/veranstaltungen. Wer die Wert-Wies’n als Firmen-Team besucht, kann am Festabend am Bürocontainer gegen Bargeld weitere Biermarken erwerben

Künzelsauer Wert-Wies’n

Do. 5. bis So. 8. Oktober

Wertwiesen-Festgelände

Künzelsau, Kartenvorverkauf:

www.kuenzelsau.de/veranstaltungen