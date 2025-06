Kultur im Freien: Sommer, Sonne, Livemusik, 25. bis 29.06.25

Von Mittwoch, 25. bis Sonntag, 29. Juni findet nun schon zum zweiten Mal die Veranstaltungsreihe Kultur im Freien neben der historischen Kirche im Hofgut Mauren bei Ehningen statt.

Expand Hämmerle eskaliert

Wie schon im vergangenen Jahr illuminiert die EMT Event Media Tec das ehrwürdige Gemäuer in stimmungsvollen Sommerfarben und bereitet so ein fantastisches Ambiente für einen idyllischen Kulturgenuss. Unter freiem Himmel erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm aus Musik, schwäbischer Comedy, Kulinarik und guter Laune – ideal für alle, die den Sommer feiern wollen. Die Reihe Kultur im Freien beginnt um 20 Uhr, Sonntag schon um 18 Uhr. Einlass ist jeweils eine Stunde vor Vorstellungsbeginn. Selbstverständlich sind die Veranstaltungen bestuhlt, wer tanzen möchte, kann dies ebenfalls gerne tun. Alle Veranstaltungen sind bewirtet!

Expand Dicke Fische

Ein vielseitiges Line-up wartet auf die Besucher: Den Auftakt am 25. Juni machen »Hearts and Bones trifft Kauz«. Jens Heckermann, der Sänger der ehemaligen »Fuenf« mit seinem Alias Kauz und das Duo Hearts and Bones mit Biggi Binder und Barbara Gräsle berauschen ihre Gäste mit ihrer faszinierenden musikalischen Bandbreite. Am 15. Juni kommt eine der coolsten Akustik-Bands Deutschlands auf die Bühne. Dem Trio »Dicke Fische« gelingt ein Spagat zwischen ansteckender Leichtigkeit und enthusiastischer Hingabe. Nur einen Tag später können sich die Besucher beim Auftritt von »Strings unplugged« auf handgemachte Hits in einem eigenen, unverkennbaren Stil freuen. Rund zwei Stunden lang begeistert Donovan Aston am 28. Juni das Publikum. Der Brite präsentiert Hits aus vier Jahrzehnten von Sir Elton John. Zum Abschluss der Kultur im Freien in Ehningen darf viel gelacht werden, wenn Bernd Kohlhepp, alias Hämmerle, eskaliert. Der Mann aus Bempflingen regt sich in seinem interaktiven Bühnenprogramm ordentlich auf.

Das Programm

Mi. 25. Juni, 20 Uhr: Hearts and Bones trifft Kauz

Do. 26. Juni, 20 Uhr: Dicke Fische

Fr. 27. Juni, 20 Uhr: Strings unplugged

Sa. 28. Juni, 20 Uhr: Donovan Aston

So. 29. Juni, 18 Uhr: Hämmerle eskaliert

Kultur im Freien Ehningen, Mi. 25. bis So. 29. Juni, Mi. bis Sa. 20 Uhr, So. 18 Uhr, Hofgut Kenntner-Scheible in Mauren, Ehningen, alle Infos & Tickets: www.kulturimfreien.de