Kultur im Freien Wildberg, 20. bis 24.08.25

Von Mittwoch, 20., bis Sonntag, 24. August, gastiert nun schon zum fünften Mal die Veranstaltungsreihe Kultur im Freien in der historischen Schlossanlage in der Schäferlaufstadt Wildberg. Auch dieses Jahr in Kooperation mit der Stadtverwaltung und den Vereinen »Für Wildberg e.V.« und dem Förderverein Schäferwagen »Hotel Wildberg e.V.«.

Unter freiem Himmel erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm aus Musik, schwäbischer Comedy, Kulinarik und guter Laune – ideal für alle, die den Sommer feiern wollen. Die Reihe Kultur im Freien beginnt um 20 Uhr, am Sonntag schon um 18 Uhr. Einlass ist jeweils eine Stunde vor Vorstellungsbeginn. Selbstverständlich sind die Veranstaltungen bestuhlt; wer tanzen möchte, kann dies ebenfalls gerne tun.

Ein vielseitiges Line-up wartet auf die Besucher: Den Auftakt am 20. August macht das schwäbische Comedy-Duo »Hillus Herzdropfa«. Mit Humor und Dialekt nehmen sie ihr Publikum mit auf eine Reise durch die schwäbische Kultur. Seit über 30 Jahren begeistern »Theatersport« aus Tübingen mit ihren Improshows das Publikum. Auf Zuruf entstehen die Szenen aus dem Stehgreif: Alles ist möglich und garantiert improvisiert!

Am 22. August bringt die Stuttgarter Tribute-Band »Big Balls« den typischen australischen Rock von AC/DC mit Präzision und Leidenschaft auf die Bühne. Nur einen Tag später können sich die Besucher beim Auftritt der Rolling-Stones-Tribute-Band »But Stones« auf die Songs von Mick Jagger und Keith Richards freuen.

Zum Abschluss der Kultur im Freien in Wildberg darf das Publikum die unvergesslichen Songs von »Simon & Garfunkel« genießen. Das Duo »Graceland« erweckt die Klassiker des legendären Duos zu neuem Leben. Sie liefern einen emotionalen Abend mit besonderer musikalischer Vielfalt, unterstützt von einem Streichquartett.

Das Programm

Mi. 20. August, 20 Uhr: Hillus Herzdropfa

Do. 21. August, 20 Uhr: Theatersport

Fr. 22. August, 20 Uhr: Big Balls

Sa. 23. August, 20 Uhr: But Sones

So. 24. August, 18 Uhr: Duo Graceland

Kultur im Freien Wildberg, Mi. 20. bis So. 24. August, Mi. bis Sa. 20 Uhr, So. 18 Uhr, Historische Schlossanlage, Wildberg, alle Infos & Tickets: www.kulturimfreien.de