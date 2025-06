Kulturwochenende Crailsheim: Kultiversum, 24. bis 27.07.25

Das »KuWo«, wie es gerne abgekürzt genannt wird, findet dieses Jahr zum 28. Mal statt. Auch in diesem Jahr präsentieren internationale Künstlerinnen und Künstler auf verschiedenen Spielstätten ihr aktuelles Programm in der Crailsheimer Innenstadt. Das diesjährige Motto lautet »Kultiversum«. 25 Künstler*innen aus ganz unterschiedlichen Sparten sind vom Arbeitskreis Kulturwochenende in die Horaffenstadt eingeladen. Da ist für jeden Geschmack etwas geboten.

Den Auftakt übernimmt das Feuerbach Quartett am Donnerstagabend im Spitalpark. Vier äußerst spielfreudige Musiker aus vier Nationen treten auf und mit großer Spielfreude vereinen sie Beethoven, Queen und die Beatles zu einem klassischen Streichquartett und definieren so den Begriff »Kammermusik« völlig neu. In musikalischer Hinsicht ist stets viel geboten und der Bogen breit gespannt. So treten – um nur einige zu nennen, Erdmöbel, die Feetwarmers, Marvin Nutz, Lucile And The Rakibuam, Lino Bó und die mittlerweile ziemlich berühmte Band Dreiviertelblut auf. Sie präsentieren ihr brandaktuelles Programm des nunmehr 5. Studioalbums »Prosit Ewigkeit«. Es gibt natürlich nicht nur Musik zu hören. Ein voller Genuss ist etwa das Trio »Tridiculous«. Das sind drei ausgezeichnete Akrobaten, die grenzenloses Entertainment bieten. Auch die Tukkersconnexion aus den Niederlanden ist sehenswert. An einem Tag kommen sie kostümiert als riesige Fische daher, am anderen haben sie es eilig und treten mit Koffern oder anderen Requisiten auf.

Feinstes Straßentheater zeigt This Maag. Seit über 25 Jahren ist der gebürtige Schweizer auf den Straßen Europas präsent und zeigt seine rasante Show. Groß und Klein haben mit ihm mächtig Spaß. Jede Show ist ein Unikat, komödiantisches und interaktives Genuss-Spektakel, denn der Künstler gestaltet jeden Gag und jede Handlung immer wieder neu und anders – eine Show zum Dahinlaufen. Auch das Huub Dutch Trio ist genial. Der charismatische ­Musik-Entertainer Huub Dutch in Kombination mit dem bluesigem Bühnen-Stoiker Chris Oettinger zieht das Publikum in ihren Bann. Auch die kleinen, feinen Darbietungen sind so wunderbar und einzigartig. Etwa Anne Klinge und ihr Fußtheater. Mit ihren über die Fußzehen gestülpten Figuren erzählt sie Geschichten. Nicht weniger beeindruckend ist Anna Krazy, die Künstlerin präsentiert eine faszinierende zeitgenössische Straßenshow aus Tanz, Akrobatik und Kontorsion. Sehr eindrucksvoll ist auch die Installation vom Theater Anu im Spitalpark, das den Park abends illuminiert. Fester Bestandteil ist seit vielen Jahren die Kurzfilmnacht und die sogenannte Krannummer. Diese feiert in diesem Jahr ihr 25. Jubiläum. Hier zeigen Künstler schwebend in der Luft ihr Können. All das und viel mehr ist beim 28. KuWo live zu erleben.

Kulturwochenende Crailsheim, Do. 24. bis So. 27. Juli, Crailsheim, www.kulturwochenende-crailsheim.de