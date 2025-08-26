Kunst und Kultur beim Boochgassefeschd, 07.09.25

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe 50 Jahre Eingemeindung findet in Stuppach am Samstag und Sonntag das Boochgassefeschd statt. Eine interessante und spannende Führung wird am Sonntag, 7. September um 13.30 Uhr von den kundigen Madonnaführer*innen angeboten. Lassen Sie sich mitnehmen auf eine Zeitreise durch die Geschichte der Stuppacher Madonna.

Das kleine Spiel beschäftigt sich mit der Frage „Was würde geschehen, wenn Matthias Grünewald – der Maler des 1519 fertiggestellten Bildes – plötzlich in Stuppach auftauchen würde, um an seinem Werk weiter zu malen?“ Alles beginnt mit Maria Blumhofer (Silke Dörr stellt die Schwester des Pfarrers dar, der 1812 das Bild nach Stuppach holte), die in die Madonnenkapelle tritt. Dort beobachtet sie einen fremden Mann im Malerkittel (dargestellt von Dr. Adalbert Ruhnke), der sich an dem Gemälde zu schaffen macht. Zur Rede gestellt, entpuppt sich der Fremde als der Urheber des 500 Jahre alten Bildes. In der Folge entwickelt sich zwischen Matthias Grünewald und Frau Blumhofer ein lebhafter Dialog, bei dem die Besucherinnen und Besucher sehr viel über das Bild, seinen Maler und die Umstände seiner Entstehung erfahren. Nach einiger Zeit gesellt sich noch ein junger Restaurator (gespielt von Josua Landwehr) dazu, der interessantes über die vielen Übermalungen und Restaurationen zu berichten weiß, die das Bild im Laufe der Jahrhunderte über sich ergehen lassen musste.

Anmeldungen können bitte unter der Rufnummer 07931-2605 oder unter kontakt@stuppacher-madonna.de bzw. www.stuppacher-madonna.de gebucht werden. Zum Saisonende sind die nächsten Aufführungen des Rollenspiels für den Samstag, den 11.Okt. 2025 um 17.00 Uhr und Sonntag, den 12.Okt. 2025 um 11.00 Uhr vorgesehen.

