Kunsthandwerk, Kulinarik und Märchen, 25. und 26.04.26

Bereits zum vierten Mal findet der wunderschöne Kunsthandwerkermarkt »Schloss-Scheunen-Schau« in der Schloss Scheune Essingen und im Park davor statt. In diesem Jahr präsentieren sich Kunsthandwerker aus Nah und Fern mit ihren neuesten Arbeiten: Mode, Schmuck, lustige Hüte, Hanfkappen Genähtes, Gefaltetes, Skulpturen, Kalligrafie und Treibholz-Stempel. Für Speis und Trank sorgt in bewährter Weise wieder der Urlesbauer aus Lauterburg. Und köstlichen Kaffee gibt es an Lena Bauers mobilem Glückscafé. Als Neuheit kommt für die jüngeren Besucher die Märchenerzählerin Ute Hommel am Samstag um 15 und 16 Uhr und am Sonntag um 14 und 15 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Schloss-Scheunen-Schau, Sa. 25. & So. 26. April, Sa. 13 bis 19 Uhr, So. 11 bis 17 Uhr, Schloss Scheune, Essingen, Infos: 07361-61461