Kunsthandwerksmarkt mit Musik und Schätzen, 14.05.26

Vielseitig, farbenfroh und kreativ präsentiert sich das Angebot der Kunsthandwerkerinnen, die an Christi Himmelfahrt den Vorplatz der Rätsche sowie den RätscheGarten beleben. Besucher entdecken hier Schönes und Nützliches aus Holz, Papier und Glas, dazu Metallobjekte für den Garten, handgemachte Naturseifen sowie vielfältige Arbeiten aus Stoff, Garn und Wolle. Besonders ins Auge fällt der individuell gestaltete Schmuck. Kulinarische Highlights setzen selbstgemachte Spezialitäten wie Marmeladen, Essige und Bonbons farbige Akzente. Ab 11 Uhr sorgt Chris Blessing als »Verrückter Hutmacher« für Unterhaltung. Auch eine Harfenspielerin wird beim Markt dabei sein.

Kunsthandwerkermarkt, Do. 14. Mai, 10 Uhr, Rätsche Geislingen, raetsche.com