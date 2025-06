Kupferfest 2025: Ein Wochenende voller Gemeinschaft und guter Laune, 12. und 13.07.25

Am Wochenende des 12. und 13. Juli 2025 lädt der Verein zur Förderung der Ortsgemeinschaft Neu-Kupfer / Kupfer e.V. herzlich zum traditionellen Kupferfest nach Neu-Kupfer ein. Das Fest beginnt am Samstagabend ab 18 Uhr mit Live-Musik der Kapelle »Platzhalter«, leckerem Essen und ­erfrischenden Getränken. In ­geselliger Atmosphäre können Besucherinnen und Besucher den Sommerabend genießen, bevor ab etwa 22 Uhr die beliebte »Kupferbar« ihre ­Türen öffnet und zum Feiern bis in die Nacht einlädt. Der Sonntag startet um 10.30 Uhr mit einem Familiengottesdienst, der Jung und Alt willkommen heißt. Ab etwa 12 Uhr wird zum Mittagstisch geladen – mit einem besonderen kulinarischen Highlight: dem legendären Rostbraten von ­Volker. Am Nachmittag dürfen sich die Gäste auf Kaffee und Kuchen freuen, während für die kleinen Besucher eine Hüpfburg bereitsteht. Musikalisch abgerundet wird der Sonntag durch einen Auftritt der Jazz-Kids des SSV Gaisbach, die mit ihrem schwungvollen Programm für beste Unterhaltung sorgen. Ein besonderes Highlight des gesamten Festwochenendes ist die große Tombola mit zahlreichen attraktiven und hochwertigen Preisen. Die Verlosung der Hauptpreise findet am Sonntag gegen 17.30 Uhr statt – mitmachen lohnt sich also! Der Verein freut sich auf zahlreiche Gäste aus Nah und Fern, die gemeinsam ein fröhliches und unvergessliches Wochenende in Neu-Kupfer verbringen möchten.

Sa. 12. und So. 13. Juli, Bolzplatz, Neu-Kupfer, www.kupferzell.de