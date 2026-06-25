Kupferfest 2026 – Gemeinschaft, Spaß und beste Stimmung in Neu-Kupfer, 11. und 12.07.26

Am 11. und 12. Juli 2026 lädt der NKK-Verein zur Förderung der Ortsgemeinschaft Neu-Kupfer / Kupfer e.V. wieder herzlich zum traditionellen ­Kupferfest nach Neu-Kupfer, einem Ortsteil von Kupferzell, ein. Rund um das Festzelt am Bolzplatz im Wiesengrund erwartet Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Wochenende mit Unterhaltung, Musik, Spiel und kulinarischen Highlights für die ganze Familie. Der Festauftakt erfolgt am Samstag, den 11. Juli, ab 15.30 Uhr mit dem »Kupfercup«. Dabei treten zehn Teams mit jeweils drei bis sechs Personen bei verschiedenen Spielen gegeneinander an. Den Tag über sorgt DJ Kujat im und rund um das Festzelt für die passende Stimmung. Direkt im Anschluss an die Siegerehrung des »Kupfercup« startet gegen 20 Uhr das Bierpong-Turnier im Festzelt. Insgesamt 16 Teams mit jeweils zwei Personen kämpfen um den Turniersieg und garantieren beste Unterhaltung sowie ausgelassene Partystimmung am Samstagabend. Auch der Sonntag bietet ein abwechslungsreiches Programm. Los geht es ab 10.30 Uhr mit einem Familiengottesdienst. Anschließend erwartet die Gäste ein gemütlicher Mittagstisch mit Rostbraten sowie weitere Speisen wie Pommes, Steak, Würste und Burger. Am Nachmittag sorgt der TSV Kupferzell mit einem Jazztanz sowie verschiedene Spielstationen für Kinder für Unterhaltung bei Groß und Klein. An beiden Festtagen findet außerdem eine große Tombola mit attraktiven Preisen statt. Die Verlosung der Hauptpreise erfolgt am Sonntag, den 12. Juli, gegen 17.30 Uhr im Festzelt.

Sa. 11. und So. 12. Juli, Festzelt am Bolzplatz, Neu-Kupfer, www.kupferzell.de