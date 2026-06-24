KurparkFest Bad Mergentheim: Meer aus Lichtern, 19.07.26

Am Samstag, den 18. Juli, verwandelt sich der Bad Mergentheimer Kurpark ab 15 Uhr erneut in eine farbenprächtige Kulisse für eines der stimmungsvollsten Sommerereignisse der Region. Das Große Kurparkfest mit Illumination lädt Besucherinnen und Besucher jeden Alters zu einem Tag voller ­Musik, Genuss und sommerlicher Lebensfreude ein. Drei Bühnen, über zwanzig kulinarische Stände, ein abwechslungsreiches Kinderprogramm und die traditionelle Lichterillumination mit fast 15.000 bunten Kerzen schaffen eine Atmosphäre, die man so nur hier ­erlebt.

Expand Foto: Holger Schmitt

Musikalisch präsentiert sich das Fest so vielfältig wie der Park selbst. Am Musikpavillon eröffnet das ­Kurensemble Bad Mergentheim den Nachmittag, bevor das Jugendmusikkapellenprojekt JuMuKa und später das famos.Quartett den Abend übernehmen. Letzteres begeistert mit einer charakteristischen ­Mischung aus Soul, Pop und zeitlosen Klassikern – von Ray Charles über Zaz bis hin zu Elvis Presley. Auch das Jugendsinfonieorchester setzt in der Nacht einen besonderen Akzent, ehe die beleuchteten Wasserspiele rund um Mitternacht zu einem funkelnden Höhepunkt werden. Am Wilhelmbau sorgen Denise & Tobi zunächst für gefühlvolle wie mitreißende Live-Musik, bevor das Trio Odalys mit Rock-, Pop-, Reggae- und Latin-Sounds den Sommerabend weiter anheizt. Später wird hier zudem das WM-Spiel um Platz 3 live übertragen, was dem Fest zusätzlich sportliche Spannung verleiht. Am Kurhaus wiederum stehen mit dem Joe Spaeth Trio und bocabo zwei Formationen auf der Bühne, die energiegeladene Rock- und Popmusik sowie atmosphärisch-groovige Live-Sounds miteinander verbinden und den Kurpark bis spät in die Nacht zum Klingen bringen.

Expand Foto: Michael Pogoda

Neben der Musik bietet das Fest eine Genussreise durch mehr als zwanzig verschiedene kulinarische Angebote, die von regionalen Köstlichkeiten bis zu sommerlichen Spezialitäten reichen. Familien können sich auf ein buntes Kinderprogramm freuen, das an vielen Stellen im Park zum Mitmachen und Entdecken einlädt. Ein besonderer Moment für die jüngsten Gäste ist wie jedes Jahr das Aufstellen und Anzünden der Kerzen für die große Illumination. Kinder zwischen acht und zwölf Jahren können daran teilnehmen; Treffpunkt ist um 19.15 Uhr auf der Wiese zwischen Octogon und Parkhotel. Wenn am Abend schließlich der gesamte Kurpark in einem Meer aus fast 15.000 Lichtern erstrahlt, entsteht jene unverwechselbare Stimmung, die das Kurparkfest weit über die Region hinaus bekannt gemacht hat. Die farbig beleuchteten Wasserspiele am Musikpavillon beschließen den Abend gegen Mitternacht mit einem eindrucksvollen Finale. So wird das Große Kurparkfest Bad Mergentheim auch in diesem Jahr wieder zu einem Sommerhighlight, das Musik, Licht und Lebensfreude auf einzigartige Weise verbindet.

Musikalische Highlights:

Am Musikpavillion: Jugendmusikkapellenprojekt JuMuKa, famos.Quartett, Jugendsinfonieorchester

Am Wilhelmbau: Denise & Tobi, Trio Odalys

Am Kurhaus: Joe Spaeth Trio, bocabo

KurparkFest Bad Mergentheim, Sa. 18. Juli, ab 15 Uhr, Kurpark, Bad Mergentheim, www.bad-mergentheim.de