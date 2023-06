Famos

Kurparkfest Bad Mergentheim

Es ist soweit: am Samstag, 15. Juli findet das große Kurparkfest mit abendlicher Illumination statt. Fast 15.000 Kerzen leuchten in allen Farben auf den Wiesen und verwandeln den Kurpark in eine fantastische leuchtende Welt. Ein buntes Programm vertreibt ab 15 Uhr die Wartezeit, bis am Abend der Kurpark im Schein der bunten Lichter erstrahlt.

Für die richtige Partystimmung sorgen verschiedene Bands auf insgesamt vier Bühnen mit Rock, Pop, Evergreens und klassischen Klängen. Das Kurensemble Bad Mergentheim unterhält die Besucher am Nachmittag auf der Bühne des Musikpavillons. Ab 16 Uhr gesellt sich der Musiker Stefan Varga zu ihnen. Der Gitarrist und Sänger spielt und singt gemeinsam mit dem Kurensemble die schönsten Songs der Rock- und Popgeschichte. Das Nachmittagsprogramm in der Wandelhalle präsentiert dieses Jahr etwas Neues: verschiedene Nachwuchstalente, die auf der Showbühne ab 15 Uhr ihr Können in den Bereichen Tanz und Gesang zeigen.

Auf der Bühne im Klanggarten werden ab 15.30 Uhr die Jugendkapelle der Stadtkapelle Bad Mergentheim und danach ein Blechbläser-Quartett aufspielen. Im Anschluss tritt dort das Quartett »Famos« auf. Das Publikum darf sich auf vielseitige Musik freuen mit Songs von Ray Charles über Zaz, von Amy Winehouse bis zu Elvis Presley und Jonny Cash. Ab 17 Uhr sorgt die Band »TONeArt« auf der Bühne am Wilhelmsbau für beste Unterhaltung. Mit Gitarre, Geige, Bass, Drums und Gesang stimmen die fünf Musikerinnen und Musiker unter dem Motto »Better World Soul Music« auf den Abend ein. Abgelöst werden Sie um 20.30 Uhr von »André Carswell«. Gemeinsam mit dem Pianisten Michael Hauck hat er ein Riesenrepertoire im Gepäck. Das Duo spielt live, spontan und unverfälscht – alles handgemacht und doch mit komplettem Sound. Auf der Hauptbühne im Musikpavillon treten ab 19 Uhr »Hot Stuff« auf. Die sechs Musiker um die Sängerin Ina Morgan, die schon mit Udo Lindenberg und Chris Norman tourte, verzaubern das Publikum mit Discomusik der 70er und 80er Jahre. Hier bleibt praktisch kein musikalischer Wunsch unerfüllt. Das Kurensemble Bad Mergentheim lädt die Besucher ab 19.30 Uhr zum Sommernachtsball mit Tanz in die Wandelhalle ein. Der offizielle Ausklang des Festes gebührt wieder dem Jugendsinfonieorchester Bad Mergentheim. Die jungen Musikerinnen und Musiker spielen gegen 23.30 Uhr in der Wandelhalle. Den Schlussakkord des Festes bilden im Anschluss die Wasserspiele mit ihren Lichteffekten vor dem Musikpavillon. Bekanntermaßen bietet das Kurparkfest in Bad Mergentheim neben seinem bunten Musikprogramm auch ein abwechslungsreiches kulinarisches Angebot. Vielfältige Köstlichkeiten für den Gaumen haben die über 25 Mitwirkenden aus Gastronomie und Vereinen für die Besucher vorbereitet. Von süßen Leckereien bis hin zu herzhaften Kleinigkeiten und Gerichten für den großen Hunger: für jeden Geschmack ist etwas dabei. Auch an die kleinen Gäste ist gedacht: bei Kinderschminken und Tattoos, zwei verschieden großen Hüpfburgen, einer Spielstraße und der Kindereisenbahn wird sicher keine Langeweile aufkommen.

Kurparkfest mit Illumination, Sa. 15. Juli, 15 Uhr, Kurpark Bad Mergentheim, www.bad-mergentheim.de