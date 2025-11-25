Lange Einkaufsnacht und ­Adventsshopping in Dinkelsbühl, 06.12.25

Am Samstag, den 6. Dezember 2025 lädt ­Dinkelsbühl, pünktlich zum Nikolaustag, ganz ­herzlich bei weihnachtlichem Ambiente und besinnlicher Atmosphäre zum Bummeln, Shoppen, Flanieren und Genießen ein. Und damit auch ­niemand unter Zeitdruck gerät, haben die ­Geschäfte anlässlich der Langen Einkaufsnacht bis 21 Uhr geöffnet! Genügend Zeit also, Geschenke zu besorgen, Inspirationen zu bekommen und einen tollen Abend mit den Lieben zu verbringen. Die ­Einzelhändler haben sich für den gesamten Tag viele Überraschungen, exklusive Angebote und liebevolle Aktionen einfallen lassen, um den ­Weihnachtseinkauf besonders zu machen. Parallel dazu öffnet auch der Dinkelsbühler Weihnachtsmarkt bis 21 Uhr. Einen Besuch im wunderschön gestalteten Spitalhof darf man auf keinen Fall verpassen.

Für die kleinen Besucher gibt es ein besonderes neues Highlight: Im Kreativstudio »ideenreich« wird Adventsbasteln für Kinder angeboten. Hier können die Kleinen ihrer Fantasie freien Lauf lassen und kleine Kunstwerke gestalten.

Natürlich ist auch der Nikolaus in der ganzen Stadt unterwegs und verteilt Süßigkeiten. Für leuchtende Augen sorgt an diesem Tag zudem ein prominenter Gast: Der Drache Spekulatius, bekannt aus dem gleichnamigen Kinderbuch. Er startet seinen ­Besuch in Dinkelsbühl um 11 Uhr im Leseland und freut sich auf unvergessliche Erinnerungsfotos mit seinen Fans.

Das Citymarketing Dinkelsbühl e.V. und seine Mitglieder freuen sich schon auf einen perfekten ­Adventssamstag für die ganze Familie, um das ­einzigartige Ambiente Dinkelsbühls und die ­weihnachtliche Stimmung zu genießen.

Lange Einkaufsnacht, Sa. 6. Dezember, bis 21 Uhr, Dinkelsbühl, citymarketing-dinkelsbuehl.de