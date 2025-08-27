Langenburger Herbsttage: Kunst, Handwerk und Genuss, 04. und 05.09.25

Markt. Natur. Kultur, das ist die Seele der Langenburger Herbsttage, der Markt das Herzstück und das Innere Städtle der Tummelplatz. 2008 wurden die Langenburger Herbsttage aus der Taufe gehoben – anfangs mit einem kleinen Erntemarkt unter den Linden passend zum Erntedank mit saisonalen und regionalen Produkten, und einem kulturellen Rahmenprogramm. Mittlerweile haben sich die Herbsttage zu einem festen Bestandteil des Langenburger Markt- und Kulturgeschehens entwickelt, zu Markt, Natur, Kultur kamen Kunst, Handwerk und Genuss dazu. Und so werden die Langenburger Herbsttage ihrem Ursprung auch in 2025 treubleiben: Eine kleine, feine Veranstaltung, die sich aus dem Rennen um Superlative ausklinkt. Klein und fein ist auch der Markt mit einem exquisiten Angebot, der auf Kunst, Handwerk und Genuss setzt. Langenburgs Lange Tafel mitten auf der Hauptstraße im Inneren Städtle lädt zum Zusammenkommen, Zusammensitzen, Schauen, Schwätzen, Treffen, Genießen und Bleiben ein: die Köstlichkeiten des Marktes fürs leibliche Wohl, Handwerksvorführungen, Workshops, Straßenmusik, Vorträge oder auch die Vorstellungen auf der Bühne vor dem Rathaus. Drumherum und mittendrin gibt es – auch für junge Gäste - ein Angebot, aus dem sich die Besucher ein individuelles Programm zusammenstellen können – für einen Nachmittag, zwei Tage oder das gesamte Wochenende. Weitere Infos unter post@langenburg.de oder 07905 910218.

Sa. 4. bis So. 5. Oktober, Langenburg, www.langenburg.de