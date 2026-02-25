Langenburger Ostermontagsmarkt, 06.04.26

Für die Langenburger gehört der Ostermontagsmarkt zum Frühjahrsbeginn. Bürgermeisterin Petra Weber wird den traditionsreichen Markt um 11 Uhr vor dem Rathaus offiziell eröffnen, musikalisch begleitet durch die Jagdhornbläser Langenburg. Zwischen Schloss und Stadttor bieten dann die Händler des Marktes Waren aller Art. Angebote rund um den Markt machen den Aufenthalt zum Erlebnis, etwa die Ausstellung »Was bleibt« im Hofratshaushaus. In diesem Jahr, im Jahr der 800 Jahr-Feier Langenburgs, wird der Ostermontagsmarkt um die Leistungsschau der Langenburger Unternehmen, Gewerbetreibenden und Institutionen ergänzt. Sie zeigen auf dem Gelände der Firma Farmbau InnoPark am See sowie auch an eigenen Standtorten ihr Angebot.

Mo. 6. April, 11 bis 18 Uhr, Langenburg, www.langenburg.de