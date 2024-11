LateLightShopping in Schwäbisch Hall

Nach der Premiere im vergangen Jahr erscheint auch in diesem Jahr das Handelszentrum West und Kerz in ganz besonderem Licht: Große bunte airlights, 15 % Rabatt, ein Gewinnspiel, »autofreies« extra langes Shoppen und viele weitere Highlights warten auf die Besucherinnen und Besucher des zweiten »LateLightShoppings« am 14. Dezember 2024.

Die letzten Weihnachtsgeschenke besorgen, sich selbst doch auch mal etwas gönnen, mit Freunden bummeln oder einfach nur die einmalige Atmosphäre genießen – die LateLightShopping-Aktion der Händlervereinigung Schwäbisch Hall aktiv e.V. bietet für alle etwas. Teilnehmende Geschäfte laden zum extra langen Shoppen bis 21 Uhr ein und bieten eine gemeinsame 15 % Rabattaktion an. Egal ob Bauklötze für die Kleinen, eine neue Handtasche für die Frau oder ein Laptop für den Sohn, es kann jeder Weihanchtswunsch erfüllt werden. Kundinnen und Kunden können sich auf einen Pendelbus freuen, der ein bequemes »autofreies« Shoppen ermöglicht. So kann das Auto ganz einfach kostenfrei bei einem Geschäft der Wahl abgestellt werden. Los geht es um 18 Uhr mit der gemeinsamen Rabattaktion, bei der teilnehmende Schwäbisch Hall aktiv-Mitglieder der Kundschaft 15 % Rabatt auf eine bestimmte Warengruppe gewähren. So kann man beispielsweise bei Möbel Gunst Rabatt auf »alles was vier Beine hat« erhalten und bei ­Second IT sogar auf alle Produkte, ausgenommen bereits rabattierte Ware. Zusätzlich gibt es bei ­Optik Piper leckeren Glühwein bzw. Punsch und Modepark Röther lädt zum Abschluss zur After Shopping mit einem DJ und leckeren Cocktails ein.

Neu in diesem Jahr ist das LateLight-Gewinnspiel! Wer zwischen 18 und 21 Uhr einkauft, kann ganz einfach den Kassenzettel auf die Homepage von Hall aktiv hochladen. Zu gewinnen gibt es gesponserte Preise der Hall aktiv-Mitglieder. Es warten Shopping-Gutscheine und Sachpreise im Gesamtwert von über 500 Euro auf die Teilnehmenden. Shoppen lohnt sich beim LateLightShopping-Abend also gleich doppelt! Die Händlervereinigung Schwäbisch Hall aktiv und alle teilnehmenden Geschäfte freuen sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher. Alle Informationen zu dem Event sind ­online unter www.schwaebischhall-aktiv.de zu ­finden.

LateLightShopping

Sa. 14. Dezember, 18 bis 21 Uhr

Handelszentrum West und Kerz Schwäbisch Hall

www.schwaebischhall-aktiv.de