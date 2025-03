Lauffener Weintage 2025 (26. bis 28. April)

Feiern, Genießen, Probieren und Amüsieren – die Lauffener Weintage versprechen, ein Frühlingsfest der besonderen Art zu werden. Weinfreunde aus Nah und Fern können zum Auftakt der Weinfest-Saison auf dem Gelände der Lauffener Weingärtner eG mehr als 70 Weine und Sekte aus den Kellern der besten Genossenschaft im Weinanbaugebiet Württemberg (DLG-Ranking) verkosten. Neu: Acht MitgliederInnen der Lauffener WG präsentieren die von ihnen selbst entwickelte und frisch abgefüllte neue Weinmarke »Die WeinHELDINNEN« (zwei aktuelle Weißweine aus dem 2024er Jahrgang). Am Samstag, 26. April, startet der Festbetrieb um 17 Uhr. Von 20 Uhr an startet erstmals die große LANDJUGEND Lauffen-Party für ein neues Highlight für den Dance-Floor in der freigeräumten »DisplayHalle« der Lauffener mit Mixed Music von DJ Nachtrocker sowie coole Weine, Sekte und Weincocktails.

Sa. 26. bis Mo. 28. April, Lauffener Weingärtner eG, Im Brühl 48, Lauffen am Neckar, www.lauffener-wein.de