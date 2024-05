LebensArt - Heilbronner Gartenträume gastieren vom 28. bis 30. Juni inmitten der Stadt

Vom 28. bis 30. Juni gastiert die LebensArt - Heilbronner Gartenträume zwischen Neckarufer und Bollwerksturm. In entspannter Atmosphäre bieten die Aussteller blühende Pflanzen, stylische Gartenmöbel und hübsche Dekorationen für den Garten und Balkon. Aber auch wer keinen Garten hat, ist hier genau richtig: Mode, Schmuck, jede Menge kulinarische Leckereien und Lifestyle-Produkte verlocken zum Erlebnis-Shopping inmitten der Stadt.

Organisiert wird die LebensArt - Heilbronner Gartenträume vom Lübecker Unternehmen Das AgenturHaus GmbH, das in Mannheim ein Regionalbüro unterhält. Wie die beiden Projektleiterinnen Sabine Prothmann und Eva Johann betonen, liegen Outdoor-Ausstellungen mit einem breiten Angebot rund um Haus und Garten im Trend: Die Möglichkeit, schöne Dinge direkt anzuschauen, die Qualität vor Ort zu prüfen und zu fühlen, feine Delikatessen vor dem Kauf zu verkosten, all das empfinden sie als ausgesprochen positiv. „Die LebensArt - Heilbronner Gartenträume ist sozusagen ein analoges Shopping-Event, ohne weitere Transportwege und Verpackungen wie sie beim digitalen Kauf im Internet entstehen“, sagt Prothmann.

Der grüne Park inmitten der Stadt bis hin zum Bollwerksturm bietet eine inspirierende Atmosphäre mit allem, was Haus und Garten schöner macht. Neue Gartenmöbel und farbenprächtige Pflanzen animieren zur Umgestaltung des heimischen Gartenzimmers. Je nach persönlichem Interesse kann dieser zusätzliche Wohnraum gestaltet werden. Ob als Wellness-Oase mit einem eigenen Whirlpool oder als Relax-Zone mit einer Lounge, kein Wunsch bleibt unerfüllt!

Gartenliebhaber finden zahlreiche Inspirationen. Blühende Pflanzen, pflegeleichte Stauden und imposante Solitärgehölze zieren jeden Garten. Welche Pflanzen in Sachen Nährstoff- und Wasserbedarf besonders gut zusammenpassen, erklären die Gärtner gerne. Zier- und Nutzpflanzen zusammen in einem Beet zu kultivieren ist ein aktueller Trend. Kräuter in Bio-Qualität bietet die Umbach Bio Gärtnerei aus Heilbronn. Auch die Grüne Scheune aus Bad Friedrichshall kommt mit außergewöhnlichen Kräutern zur LebensArt - Heilbronner Gartenträume. Und wer auf der Suche nach dem richtigen Werkzeug ist, findet von der handgeschmiedeten Rosenschere bis zum Mähroboter garantiert das Richtige.

Natürlich darf im gepflegten Garten oder auf dem Balkon auch das passende Mobiliar nicht fehlen. Garten- und Terrassenmöbel aus Naturholz aus eigener

Herstellung offeriert Bank und Tisch Natur pur aus Rosengarten Uttenhofen. Trendige Relaxmöbel präsentiert die Gowoll GmbH aus Gießen. Neben modernen Lounge-Sets hat Ali Ezinc stylische Gartenschaukeln und Hängesessel im Angebot. „Neu interpretiert erlebt so die gute alte Hollywood-Schaukel im aktuellen Boho-Style ein Revival“, wie er erläutert.

Aber auch wer kein Haus oder keinen Garten hat, ist bei der LebensArt - Heilbronner Gartenträume genau am richtigen Ort. Pfiffige Mode, Hüte und Schmuck sowie fröhliche Kinderkleidung für die Kleinsten von MrsRiedi Stoffkunst aus Neckarsulm: Kein modischer Wunsch bleibt unerfüllt! Kunsthandwerkliche Vorführungen machen das Event-Shopping zum Erlebnis: Mit einer Edelsteinschleiferei kommt Martin Goergen von Opal Australien aus Völklingen zur LebensArt. Vor Ort zeigt er, wie aus einem unscheinbaren Rohstein ein Schmuckstück aus schimmerndem Boulder-Opal entsteht. Kunstvolle Gebrauchskeramik gestaltet Stephanie Keller aus Tünsdorf. Von der Kaffeetasse bis hin zur Zitruspresse töpfert sie auf der Drehscheibe vielerlei Dinge. „PappeLaPap“ nennt Michaela Ritter-Lüttkenhaus aus Ittlingen ihre Manufaktur. Der Name ist Programm: Aus feinem Papier und Pappkarton entstehen individuell auf Kundenwunsch gefertigte Schachteln und Zettel-Stifte-Boxen. In feinster Buchbinder-Tradition stellt sie auch Tagebücher und vieles mehr her.

Die LebensArt - Heilbronner Gartenräume ist das Shopping-Erlebnis mit Event-Charakter. Für Unterhaltung sorgt Oliver Kessler mit Walking-Acts auf dem gesamten Gelände. Mit den Stelzenfiguren LaFleur und Herrn Heckmann verzaubert er große und kleine Besucher. Speziell an die kleinen Gäste richtet sich das Angebot der AOK Heilbronn-Franken: Die Gesundheitskasse lädt die kleinen Besucher zum Kinderschminken ein. Zudem gibt es ein Gewinnspiel und Beratungen zu den Leistungen der AOK Heilbronn-Franken.

Die LebensArt - Heilbronner Gartenträume ist am 28. und 29. Juni jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet sowie am Sonntag, den 30. Juni von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt für Erwachsene beträgt sieben Euro für das Onlineticket im Verkauf direkt über die Webseite der LebensArt unter www.lebensart-messe.de. Kinder bis einschließlich 15 Jahre erhalten in Begleitung Erwachsener freien Eintritt. Unter dem Motto „Schneller schöner Shoppen“ können Besucher mit einem Online-Ticket direkt zum Einlass gehen, ganz ohne Wartezeiten an der Tageskasse! Vor Ort sind ebenfalls Karten erhältlich. Weitere Informationen können ebenfalls über die Webseite der LebensArt abgerufen werden.