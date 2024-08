Leonberg: Eine Stadt – Drei Events - 20. bis 22. September

Zum Ende des Sommers darf man sich in Leonberg auf ein ganzes Festwochenende freuen. Vom 20. bis zum 22. September sorgen die »End of Summer«–Party in Eltingen, der Auftritt von Sänger Charles Johnson im LEO–Center und 26. Leo-Motor Classic für große Begeisterung.

Zum Abschluss des Sommers am Freitag, den 20. September, lädt die Werbegemeinschaft »Wir sind Eltingen« herzlich zur exklusiven »End of Summer«–Party ein. Die Besucher erleben einen unterhaltsamen Abend mit talentierten Musikern, erfrischenden Cocktails und besonderen Aktionen in den teilnehmenden Geschäften. Die »End of Summer«–Party ist die ideale Gelegenheit, um den Sommer nochmal in vollen Zügen zu genießen, bevor der Herbst Einzug hält. Die teilnehmenden Eltinger Geschäfte »Schaal Bad + Design«, »LeoSport«, »Optik Fassl«, »Bäckerei und Konditorei Marquart«, »Wibbel Bekleidungshaus Schmidt«, »Raumausstattung Steiner« und »Wendel Kfz-Technik« freuen sich darauf, gemeinsam mit den Gästen den Sommer ausklingen zu lassen.

Nur einen Tag später, am Samstag, den 21. September, steht das LEO-Center ganz im Zeichen der Musik. Shoppen und Bummeln wird an diesem Tag verbunden mit künstlerischem Genuss. Der Sänger und Songwriter Charles Johnson wird von 14 bis 19 Uhr ein besonderes musikalisches Flair ins LEO-Center zaubern. Geboren und aufgewachsen ist Charles Johnson in Riviera Beach Florida und sang in seiner Kindheit Gospel- und Popmusik. Bei seiner Teilnahme bei »The Voice of Germany« im Jahr 2023 berührte Johnson mit seiner faszinierenden Fernsehdebütaufführung von »Purple Rain« von Prince.

Zum Abschluss des Festwochenendes am Sonntag, den 22. September, steht dann die 26. Leo-Motor Classic mit Kirchplatzfest und verkaufsoffenem Sonntag in der Altstadt Leonberg auf dem Programm. Beim beliebten Oldtimertreffen auf dem Leonberger Marktplatz können sich die Besucher auf zahlreiche PKWs und Motorräder freuen, die nach einer gemeinsamen Ausfahrt ausgezeichnet werden. Außerdem ist ein »Haute-Couture-Sonderpreis« ausgelobt, bei dem originelle und originalgetreue Bekleidung prämiert wird. Die Geschäfte in der Leonberger Altstadt öffnen am verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr ihre Türen und laden zum Bummeln, Genießen und Einkaufen mit zahlreichen besonderen Angeboten und Aktionen ein. Seit 1997 fester Bestandteil ist das Kirchplatzfest bei und in der Stadtkirche mit festlichem Gottesdienst um 10 Uhr. Anschließend können sich Gäste bei Musik, Kinderprogramm des CVJM, Speis und Trank auf dem Kirchplatz vergnügen. Eine Turmbesteigung bietet traumhafte Aussichten. Um 15 Uhr startet das Abschlusskonzert in der Stadtkirche.

Das Programm

»End of Summer«–Party

Fr., 20. September, 19 bis 22 Uhr, Leonberg-Eltingen

Charles Johnson

Sa., 21. September, 14 bis 19 Uhr, LEO-Center, Leonberg

26. Leo-Motor Classic mit Kirchplatzfest und verkaufsoffenem Sonntag

So., 22. September, ab 10 Uhr, Altstadt, Leonberg

alle Infos & Termine:

leonberg-bringts.de