Leonberg feiert: Eine Stadt – Drei Events

Vom 19. bis 21. September wartet ein Wochenende voller Highlights für alle Sinne – mit Live-Musik, kulinarischen Genüssen, besonderen Aktionen und vielen Möglichkeiten zum Bummeln, Stöbern und Shoppen. Nach der erfolgreichen Premiere im Jahr 2023 geht das große gemeinsame »3 in 1«–Eventwochenende der drei Leonberger Werbegemeinschaften »Wir sind Eltingen«, »Leo-Center« und »Werbegemeinschaft Faszination Altstadt« in Zusammenarbeit mit dem städtischen Citymanagement 2025 in die dritte Runde. Den Auftakt macht am Freitag, den 19. September, ab 19 Uhr die exklusive »End of Summer«-Party der Werbegemeinschaft »Wir sind Eltingen«. In entspannter Atmosphäre sorgen Musiker, Cocktails und Aktionen in teilnehmenden Geschäften für einen gelungenen Sommerausklang. Bei Schaal Bad & Design in der Brennerstraße steht 2025 ganz im Zeichen des 125-Jahr-Jubiläums – mit Drinks, einer modernen Badausstellung, Informationen zu aktuellen Trends und Jubiläumsangeboten. Die Bäckerei Marquart feiert nach Umbau ihre Neueröffnung in der Carl-Schmincke-Straße. Im neuen Cafébereich gibt es Musik, Cocktails, herzhafte und süße Spezialitäten – darunter der traditionelle Eltinger Zwiebelkuchen. Im Wibbel Bekleidungshaus Schmidt bringt die mobile Cocktailbar von Brand No.17 sommerliche Genussmomente. Laurin Röckle sorgt für Musik, dazu gibt es 50 Prozent Rabatt auf das gesamte Sommerlager.

Expand End of Summer

Die Raumausstattung Steiner lädt zur Gute-Laune-Bar im Innenhof mit Cocktails und Live-Musik. Gezeigt werden aktuelle Trends bei Bodenbelägen, Gardinen und Sonnenschutz – auf Plissees gibt es 10 Prozent Rabatt. Das Musikduo Stadtkind sorgt im Rahmen des Stadtfests am Samstag, den 20. September, mit vier Sets von 11 bis 18 Uhr für Stimmung im Leo-Center. Mit einer Mischung aus Singer-Songwriter, Modern Country und Brit-Pop erzeugen Laurin und Jonathan eine mitreißende Atmosphäre. Ihr minimalistischer Sound begeistert seit Jahren das Publikum und verspricht auch in Leonberg ein musikalisches Erlebnis voller Leidenschaft und Emotion – mitten im Herzen der Stadt. Am Sonntag lädt die Werbegemeinschaft Altstadt zur Leo-Motor Classic auf den Marktplatz. Ab 10 Uhr treffen sich die Oldtimer, um 11 Uhr startet die Ausfahrt, und um 16 Uhr erfolgt die Siegerehrung – getrennt nach Pkw und Motorrädern. Die Band »The Hot Jazz Rewinders« begleitet das Event als Walk Act mit Swing. Von 13 bis 18 Uhr öffnen die Geschäfte der Altstadt zum verkaufsoffenen Sonntag mit Angeboten, Beratung und Gastronomie im historischen Ambiente. Ein fester Bestandteil ist das Kirchplatzfest rund um die Stadtkirche. Die Besucher erwartet ein buntes Programm mit Musik, Aktionen des CVJM für Kinder, Speisen und Getränken auf dem Kirchplatz. Den Abschluss bildet um 15 Uhr ein Konzert in der Stadtkirche.

Das Programm

Freitag, 19. September, 19 bis 22 Uhr: »End of Summer«-Party in Eltingen

Samstag, 20. September, 11 bis 18 Uhr: »Die Mall rockt!« – Stadtkind live im Leo-Center

Sonntag, 21. September, 10 bis 18 Uhr: Leo-Motor Classic, Kirchplatzfest & verkaufsoffener Sonntag

alle Infos & Termine: leonberg-bringts.de