Leonberger Pferdemarkt 2025

Seit über 300 Jahren feiern die Leonbergerinnen und Leonberger immer am zweiten Dienstag im Februar ihr Traditionsfest, das moderne und historische Inhalte in sich vereint. Der gelungenen Symbiose zwischen Unterhaltungs- und Fachprogramm verdankt die Veranstaltung ihre Beliebtheit und überregionale Attraktivität.

Während sich das Marktgeschehen in den Gründerjahren hauptsächlich auf den Verkauf von Pferden und Nutztiere - später auch Hunden - beschränkte, spiegelt sich heute auch die veränderte Stellung des Pferdes in unserer Gesellschaft vom landwirtschaftlichen Gebrauchstier zum Sport- und Freizeitpartner im Pferdemarkt wieder. Das mehrtägige Programm berücksichtigt diese Entwicklung indem es neben dem traditionellen Handel gleichermaßen pferdewissenschaftliche und sportliche Veranstaltungen, Seminare, aber auch reine Schauveranstaltungen und Freizeitvergnügen wie Vergnügungspark, Jugenddisko und Krämermarkt bietet. Der offizielle Start des Leonberger Pferdemarkts ist am Freitag, den 7. Februar. Die Pferdemarkt-Eröffnung findet um 16 Uhr auf dem Marktplatz statt. Neben der Begrüßung durch den Oberbürgermeister wird es ein musikalisches Rahmenprogramm und Verpflegung geben. Am Samstag, den 8. Februar, lädt dann der Reit- und Fahrverein Leonberg zur Stadtmeisterschaft mit anschließendem Schaureiten ein. Außerdem findet das Familien-Tanz-Event »Swing die Hufe« im Sportzentrum Leonberg statt. Am Sonntag können alle Interessierten im Reiterstadion an der Fichtestraße die Pferdeschau mit Prämierung der Kleinpferde sowie dem Gespannwettbewerb der Kleinpferde erleben. Abgerundet wird das Programm mit einer Schau-nummer des Vereins Deutscher Club für Leonberger Hunde und dem Deutschen-Meister 2024 im Vierspänner, Steffen Brauchle. Haupttag des Traditionsfestes ist der Pferdemarktsdienstag mit Pferdehandel, Pferdeprämierung, Gespannwettbewerb, Festzug und Unterhaltung. Auch heute noch ist der Pferdehandel auf dem historischen Leonberger Marktplatz ein beliebter Mittelpunkt des Festgeschehens. Knapp hundert Pferde verleihen dem Pferdemarkt sein typisches Ambiente. Kaufinteressenten versuchen, ein gelungenes Schnäppchen zu machen. Auch Besucher, die kein Pferd halten können oder wollen, haben hier ab 9 Uhr die Gelegenheit, die verschiedensten Pferderassen in natura zu erleben. Parallel zum Pferdehandel finden im Reiterzentrum in der Fichtestraße die Stutenprämierung und der Gespannwettbewerb der Großpferde statt. Für die Teilnehmer ist ein Preis beim Leonberger Wettbewerb eine Auszeichnung, weil die harte aber gerechte Bewertung im ganzen Land bekannt ist. Das große Finale des Pferdemarktes ist in jedem Jahr der Festzug. Ab 14 Uhr ziehen Festwagen, Kapellen, Fußgruppen und viele Pferde durch Leonbergs Straßen und unterhalten die Besucher mit einem bunten Strauß verschiedenster Themen und schwungvoller Musik. In den zahlreichen Gewölbekellern der Leonberger Altstadt - die teilweise nur einmal im Jahr für die kurze Zeit des Pferdemarkts öffnen - lässt man anschließend den Tag ausklingen.

332. Leonberger Pferdemarkt

Fr. 7. Februar bis Di. 11. Februar, Innenstadt, Leonberg,

alle Infos zum Pferdemarkt: leonberger-pferdemarkt.de