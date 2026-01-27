Leonberger Pferdemarkt: Ein Fest für die Familie!, 06. bis 10.02.26

Der Leonberger Pferdemarkt gilt seit Jahrhunderten als Symbol regionaler Festkultur. Am Freitag, 6. Februar, beginnt das Programm mit Kinderaktionen im Stadtmuseum und einer Eröffnungsfeier auf dem Marktplatz. Am Samstag, 7. Februar, stehen Stadtmeisterschaften und Schaureiten auf dem Plan, zudem läuft am Samstag und Sonntag eine Modelleisenbahnausstellung. Am Sonntag folgt eine große Pferdeschau mit Prämierungen, Wettbewerben und Showeinlagen, sowie der traditionelle Rathaussturm. Höhepunkt ist der Pferdemarktdienstag, 10. Februar, mit Pferdehandel, Stutenprämierung, Großpferde-Wettbewerb und einem farbenprächtigen Festzug.

Leonberger Pferdemarkt, Fr. 6 bis Di. 10. Februar, Innenstadt, Leonberg, alle Infos: leonberger-pferdemarkt.de